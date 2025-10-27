Los polémicos gestos de Lucas Assadi contra los hinchas de la UC tras la derrota de la U en el Claro Arena

El Clásico Universitario 201 entre la UC y la U dejó varios momentos ásperos. Uno de ellos, por ejemplo, fue la expulsión de Gary Medel tras una fuerte infracción sobre Lucas Di Yorio, que dejó a los locales con un hombre menos por casi 40 minutos.

Otra situación que generó ronchas fue la serie de discusiones sobre el final del encuentro, principalmente encabezadas por Franco Calderón y Leandro Fernández en el lado de los azules; y Tomás Asta-Buruaga y Branco Ampuero, en la vereda de los cruzados.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió una vez se consumó la victoria del elenco de la precordillera en el Claro Arena. En esta ocasión, la polémica involucra a Lucas Assadi, quien vivió una ingrata actuación en el renovado recinto de la comuna de Las Condes.

La figura de los laicos, que había ingresado como un revulsivo para el segundo tiempo, sufrió una molestia que lo obligó a abandonar el terreno de juego de forma anticipada, preocupando al cuerpo técnico y a la fanaticada de cara a la revancha por las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

No obstante, más allá de su lesión, el habilidoso volante llamó la atención por un gesto en contra de los hinchas de la UC, que fue captado en un video rumbo a los vestuarios. En el registro del sitio La Voz Azul, se percibe cómo Assadi hace un ademán relacionado al ‘frío’ que sintió en el Claro Arena, provocando a los fanáticos de La Franja que le gritaban desde las tribunas.

🧊Harto frío para recuperarse, Lucas



Tras la derrota, Lucas Assadi impuso la camiseta y respondió a los insultos de los hinchas cruzados.



El mediapunta mañana se someterá a exámenes para determinar la gravedad de su lesión.#ClásicoUniversitario #VamosLaU #LocuraTotal 🤘🏻 pic.twitter.com/4heE8Dyzbx — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) October 26, 2025

Sin embargo, minutos más tarde, surgió otro video que volvió a poner en el ojo del huracán al canterano del Romántico Viajero. Cuando el partido aún estaba en desarrollo, se percibe cómo el volante recibió insultos de los hinchas rivales y lanzó un eventual escupitajo, algo que podría traerle sanciones de confirmarse.

La postura del jugador azul, naturalmente, molestó a los seguidores de Universidad Católica, quienes cargaron contra el seleccionado nacional en redes sociales.

Más allá de esto, Assadi espera someterse a exámenes médicos dentro de las próximas horas, y así poder determinar la gravedad de su lesión. En la U rezan porque alcance a llegar al crucial duelo contra los granates, que se jugará este jueves 30 de octubre a las 19.00 horas, en Buenos Aires.