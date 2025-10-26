La violenta infracción de Gary Medel que dejó a la UC con diez jugadores en el Clásico Universitario

Universidad Católica se queda con diez jugadores en el Clásico Universitario. Gary Medel fue expulsado tras propinarle una dura infracción a Lucas Di Yorio, complicando al conjunto cruzado, que se terminó imponiendo por la mínima sobre la U.

El elenco precordillerano tuvo un buen primer tiempo. Se adueñó de la posesión y fue dominador, logrando llegadas claras. De hecho, dos palos salvaron la portería custodiada por Gabriel Castellón.

No obstante, pese a un buen primer tiempo, sufrieron en el complemento, sobre todo tras la expulsión de Medel.

Corría el minuto 51′ cuando fue a un duelo con Di Yorio, en el borde de la cancha. El ariete llegó primero a la pelota, pegado a la línea, mientras que el volante realizó una dura entrada.

Medel le propinó una dura patada, doblando el tobillo del atacante. En primera instancia, el árbitro Juan Lara solo lo había amonestado. Sin embargo, tras revisión en el VAR, el juez decidió expulsarlo por la violencia de la infracción.

La UC se quedó con un elemento menos durante casi todo el segundo tiempo, pero poco importó. Los cruzados sacaron adelante el resultado tras un gran gol de Alfred Canales y se impusieron por la mínima en el Clásico Universitario.

