Lucas Assadi abandona con molestias el Clásico Universitario y enciende las alarmas en la U de cara a la vuelta con Lanús

Le llueve sobre mojado a Universidad de Chile. El cuadro azul cayó por la mínima ante Universidad Católica en el Clásico Universitario, pero también sufrió una sensible lesión. Lucas Assadi abandonó el terreno del Claro Arena tras sufrir una molestia muscular.

El talentoso futbolista estudiantil fue suplente, al igual que varios titulares. Gustavo Álvarez alineó un equipo mixto para visitar a la UC. No obstante, pese a esto, sufrió las consecuencias de los partidos seguidos.

Assadi entró en el minuto 57 por Nicolás Ramírez. Su ingreso fue precisamente después de la expulsión de Gary Medel. El técnico azul sacó a un central y fue en busca del triunfo, algo que no terminó consiguiendo.

El atacante intentó desbordar y perdió el duelo con Branco Ampuero. En su afán por pelear la pelota, hizo un esfuerzo que le pasó la cuenta. Sintió una molestia, encendiendo las alarmas en el banco azul. Hubo una instantánea y notoria cara de preocupación de Álvarez.

Assadi ni siquiera hizo el intento de volver a ingresar al campo. Salió y se fue directamente al banquillo, con un evidente fastidio.

Su lesión desató una preocupación evidente, pues ahora es duda para enfrentar el crucial partido ante Lanús. Este jueves 30 de octubre, la U visitará el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez para afrontar la vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana.