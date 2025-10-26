SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Lucas Assadi abandona con molestias el Clásico Universitario y enciende las alarmas en la U de cara a la vuelta con Lanús

El atacante ingresó en el 57', pero salió en el 80' luego de sufrir complicaciones físicas. Ahora es duda para disputar el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Julián ConchaPor 
Julián Concha

Le llueve sobre mojado a Universidad de Chile. El cuadro azul cayó por la mínima ante Universidad Católica en el Clásico Universitario, pero también sufrió una sensible lesión. Lucas Assadi abandonó el terreno del Claro Arena tras sufrir una molestia muscular.

El talentoso futbolista estudiantil fue suplente, al igual que varios titulares. Gustavo Álvarez alineó un equipo mixto para visitar a la UC. No obstante, pese a esto, sufrió las consecuencias de los partidos seguidos.

Assadi entró en el minuto 57 por Nicolás Ramírez. Su ingreso fue precisamente después de la expulsión de Gary Medel. El técnico azul sacó a un central y fue en busca del triunfo, algo que no terminó consiguiendo.

El atacante intentó desbordar y perdió el duelo con Branco Ampuero. En su afán por pelear la pelota, hizo un esfuerzo que le pasó la cuenta. Sintió una molestia, encendiendo las alarmas en el banco azul. Hubo una instantánea y notoria cara de preocupación de Álvarez.

Assadi ni siquiera hizo el intento de volver a ingresar al campo. Salió y se fue directamente al banquillo, con un evidente fastidio.

Su lesión desató una preocupación evidente, pues ahora es duda para enfrentar el crucial partido ante Lanús. Este jueves 30 de octubre, la U visitará el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez para afrontar la vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalCopa SudamericanaUniversidad CatólicaUniversidad de ChileUCLa ULanúsLucas Assadi

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Al menos 40 menores de edad palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania en lo que va de año

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros

Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Controlan incendio registrado en cité de Barrio Yungay, en el centro de Santiago

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros
Chile

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros

Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

Controlan incendio registrado en cité de Barrio Yungay, en el centro de Santiago

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Eduard Bello resume la satisfacción de la UC: “Es una locura lo que venimos haciendo en el torneo”
El Deportivo

Eduard Bello resume la satisfacción de la UC: “Es una locura lo que venimos haciendo en el torneo”

Lucas Assadi abandona con molestias el Clásico Universitario y enciende las alarmas en la U de cara a la vuelta con Lanús

La actitud de la UC tiene premio: se queda con su primer clásico ante la U en el Claro Arena y estira su racha perfecta

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Al menos 40 menores de edad palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania en lo que va de año
Mundo

Al menos 40 menores de edad palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania en lo que va de año

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

Milei vota en las legislativas argentinas sin declaraciones a la prensa

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal