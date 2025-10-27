Seis semanas fuera: los detalles de la grave lesión de Lucas Assadi en la U que lo margina del resto de la temporada

La derrota en el Clásico Universitario dejó algo más que frustración en Universidad de Chile. A la caída por la mínima ante la UC se sumó la lesión de Lucas Assadi, una noticia que golpea de lleno en el momento más decisivo de la temporada. El joven mediapunta sufrió un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso bíceps femoral, lesión que lo mantendrá seis semanas fuera de las canchas, según supo El Deportivo.

El golpe es doble. El futbolista de 21 años no solo se pierde el duelo del jueves ante Lanús, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, sino que también queda prácticamente descartado para lo que resta del año. En la ida, disputada en el Estadio Nacional, el marcador terminó 2-2, y su ausencia representa una baja sensible para Gustavo Álvarez en la búsqueda del paso a la final continental.

El infortunio del formado en el CDA se produjo en el segundo tiempo del tradicional encuentro disputado en el Claro Arena. El técnico azul había decidido alinear una formación alternativa, reservando a varios titulares para el compromiso internacional. Assadi ingresó en el minuto 57, justo después de la expulsión de Gary Medel, cuando la U intentaba adelantar líneas y ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, su participación duró poco.

Assadi al momento de su lesión. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En una acción por la banda, el atacante intentó un desborde y terminó exigiéndose más de la cuenta. Sintió de inmediato la molestia muscular y pidió el cambio, con evidente frustración. No volvió al campo y se dirigió directo al banquillo. El diagnóstico conocido este lunes confirmó las peores sospechas.

El período de recuperación abarca no solo la semifinal copera sino también el tramo final de la Liga de Primera Para el cuerpo técnico de Álvarez, que ha enfrentado una seguidilla de partidos con escasa rotación, la noticia representa un contratiempo serio. Assadi ha sido uno de los principales agentes ofensivos de la U en el segundo semestre, en lo que se ha calificado como su renacimiento futbolístico tras estar cortado en la primera parte del año.

En el ojo

La situación de Assadi no se limita al aspecto físico. El jugador también quedó bajo la lupa por su comportamiento al término del clásico. Las cámaras captaron al mediocampista realizando gestos hacia la tribuna local e incluso escupiendo en dirección al público cruzado, imágenes que rápidamente se viralizaron.

El informe arbitral de Juan Lara, publicado por la ANFP este lunes, no incluyó mención alguna al episodio. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina podría abrir una investigación de oficio, considerando que el Código de Procedimientos y Penalidades sanciona con entre seis y quince partidos de suspensión los actos de escupir o incitar al público rival.