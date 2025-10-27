¿Menciona a Assadi? Los detalles del informe del árbitro Juan Lara tras el polémico Clásico Universitario en el Claro Arena

El Clásico Universitario disputado en el Claro Arena sigue dejando coletazos. Mientras la UC celebra una nueva victoria, clave en su carrera hacia la Copa Libertadores, el foco se traslada al informe del árbitro Juan Lara. El documento fue dado a conocer este lunes por la ANFP.

El texto se centra principalmente en la expulsión de Gary Medel. En el el cierre se incluyen incidentes post partido, pero no se mencionan los gestos de Lucas Assadi, quien fue captado por las cámaras escupiendo hacia la tribuna local y luego realizando señas provocadores hacia el público. El caso igualmente podría ser revisado por el Tribunal de Disciplina mediante una denuncia de oficio.

El escrito de Lara detalla, por ejemplo, que el Pitbull fue expulsado por “ser culpable de juego brusco grave”, por una entrada con uso de fuerza excesiva. “Golpeando con la planta del pie el talón de su adversario, produciendo una torsión del tobillo y poniendo en peligro su integridad física”, indica.

Lara además consignó una serie de incidencias ocurridas después del pitazo final, donde se menciona que el propio Medel, ya expulsado, ingresó nuevamente al terreno de juego junto a una decena de jugadores no citados, vestidos de civil, “sin existir autorización para ello”, según establece el silbante.

El informe agrega que también ingresaron “una serie de menores de edad”, identificados como hijos o familiares de jugadores cruzados. “Entre los cuales se pueden identificar a niños y niñas que son acompañados por los jugadores Zampedri, Cuevas, Ampuero y Canales, todos de Universidad Católica”, precisa el documento, subrayando que tampoco existía autorización para que ellos accedieran a la zona de exclusión.

La ausencia de referencias a Assadi contrasta con la atención que generó su comportamiento en el cierre del clásico. El jugador azul, que había ingresado en el segundo tiempo y luego salió lesionado, fue filmado lanzando un escupo hacia los hinchas locales, acción que, según el Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, puede implicar una suspensión de seis a 15 partidos.