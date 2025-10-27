Una mañana para el olvido: la dura sanción que arriesga Lucas Assadi tras escupir a los hinchas de la UC

Una jornada para el olvido tuvo Lucas Assadi junto a Universidad de Chile en el clásico contra Universidad Católica. A pesar de estar parte del segundo tiempo con un jugador menos, los precordilleranos consiguieron imponerse por 1-0 para mantener la campaña perfecta que arrastran en el renovado Claro Arena.

Además, el atacante debió retirarse lesionado del partido tras ingresar en la segunda mitad. Y una vez finalizado el duelo, se enfrascó en una serie de incidentes con el público local.

En un primer momento, se le vio lanzando un escupo hacia los hinchas de la UC. Debido a esto, y según lo establece el Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, Assadi se arriesga a una suspensión de 6 a 15 encuentros por “escupir a un rival o a otras personas”.

De todas maneras, aquello no fue lo único. Mientras se dirigía a los camarines, fue captado haciendo un gesto de tener frío, lo que también puede ser sancionable, ya que se castiga de uno a tres juegos el “insultar o provocar a un rival, a los integrantes de los Cuerpos Técnicos y al público en general, dentro del recinto donde se efectúe el partido”.

El balance de Gustavo Álvarez

Si bien Universidad de Chile cayó en el clásico, en la banca el técnico Gustavo Álvarez se mostró tranquilo pese a la derrota.

Uno de los primeros temas que trató fue justamente la lesión de Lucas Assadi. “Lo de Lucas todavía no lo sé. Él sintió evidentemente algo en la pierna y pidió el cambio. Ahora, saliendo de aquí, se va a hacer los estudios correspondientes”, dio a conocer en conferencia de prensa.

El técnico azul realizó una autocrítica por la derrota y aseguró que la UC fue un “justo ganador”: “El gol de Católica es un duelo perdido en mitad de cancha. Nos queda con mucho espacio corriendo para atrás y de ahí en más, insisto, tuvimos la pelota, no tuvimos claridad, no generamos demasiadas situaciones de gol como para justificar el empate. Me parece que con 11 y con 10, Católica fue un justo ganador”, indicó.

A su vez, evitó quejarse por el calendario de la U en el cierre de la temporada, donde enfrenta el torneo chileno y la Copa Sudamericana.

“Hablar del partido del jueves, perdiendo, sería quejarme y llorar. Si ganamos es que está todo bien planificado, el equipo no se resiente. Entonces hay que mantener un equilibrio. A nosotros nos tocaron seis partidos consecutivos cada tres días, ahora terminamos el segundo. Yo me voy a quedar con el análisis de este partido, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y no quejarme”, expuso.

“Como dije, una vez que el partido estaba programado, hay que prepararlo, aceptarlo y ganarlo. No pudimos ganarlo, no por eso voy a cuestionar haber jugado hoy. Acá tenemos que salir una vez más pensando en el próximo partido que es muy importante”, agregó.

También fue tajante al ser consultado sobre si el plantel de la U es corto: “Yo lo dije hace dos semanas. La U se tiene que acostumbrar a jugar casi 60 partidos todos los años. Se necesita un plantel preparado para eso. Este año fueron cuatro competencias. Tener la logística y planificación para eso. Y un plantel en cantidad y calidad para los objetivos como equipo grande. Yo dije que necesitábamos un plantel más amplio en cantidad y calidad, defendiendo el que tengo. No hay que sacar a ninguno, sino más. Tenemos que estar preparados para ganar siempre”, aseguró.

Por último, realizó una particular reflexión sobre sus jugadores y el final de la temporada: “¿Cómo trabajo con los jugadores? Queriéndolos. Yo a mis jugadores los quiero para que ganen, para que sean mejores, y no porque ganaron y porque son los mejores después (...) Para mí es el mejor momento del año. Sinceramente es el mejor. Los resultados son importantes, a nadie le gusta perder un clásico. Estamos en los primeros lugares del Torneo Nacional, seguimos compitiendo en el plano internacional, ganamos al clásico rival en la Supercopa. Cómo no voy a estar contento, firme, quizás amargado por este resultado. Nosotros tenemos una gran chance todavía. En el Torneo Nacional vamos a seguir peleando, me encuentro más entero y más contento que nunca”, cerró.