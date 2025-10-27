La emoción de Coquimbo tras quedar a un paso del título: “Estamos haciendo historia; se lo merece toda la región”

El vínculo entre Coquimbo Unido y la Liga de Primera 2025 es de ensueño. Los piratas están firmando la mejor campaña en sus 67 años de existencia, con 19 victorias en 25 partidos, y quedaron a un paso del primer título en la historia del club.

El triunfo por la cuenta mínima ante O’Higgins tuvo todos los condimentos posibles para tildar al partido como épico. Matías Palavecino adelantó a los piratas en los primeros minutos del segundo tiempo y desató la algarabía. No obstante, casi sufren un mazazo sobre el cierre que pudo complicar sus festejos: se cobró un penal a favor de los celestes al minuto 90′+8′.

Sin embargo, fue ante esa compleja situación que apareció una de las grandes figuras del plantel aurinegro, demostrando que tienen la jerarquía necesaria para ser campeón: Diego Sánchez le contuvo el penal a Bryan Rabello y estiró a 13 triunfos consecutivos la racha histórica de los nortinos.

Por su heroica intervención en el epílogo, el Mono fue elegido como el jugador más destacado en El Teniente. “Con mucha emoción por cómo se dio el partido. Lo luchamos, contra un rival muy difícil que estaba invicto en Rancagua. Estamos para romper los esquemas, seguimos humildes. Feliz por otro pasito más, ya queda menos”, contó frente al micrófono de TNT Sports.

El guardameta dio a conocer las claves de una atajada que será recordada para la posteridad en el puerto de la Cuarta Región. “El preparador siempre trabaja con los arqueros. Para mí era importante que lo tirara Bryan (Rabello) porque lo conozco. Yo creo que por eso no lo quería tirar. Le quité la pelota a Sarrafiore y se la pasé a él”, explicó.

En esa línea, el golero reveló la angustia que ha estado viviendo durante estas semanas cruciales por obtener el ansiado título. “En la semana la paso como el hoyo, muy ansioso porque quiero que esto termine luego”, lanzó entre risas, mientras se fundía en un fuerte abrazo con todos sus compañeros.

La alegría de Zavala

Otra de las voces que inundó de alegría la noche pirata en Rancagua fue Cristián Zavala. El exjugador del Cacique, que no tuvo mucha continuidad durante este año en Macul, llegó como refuerzo a mitad de semestre y se convirtió en una pieza fundamental del campañón aurinegro.

Por este motivo, el puentealtino no escondió su felicidad. “En lo personal, lo viví de manera muy emocionante. Yo creo que todos lo vivimos de esa forma, porque estas cosas no pasan siempre, no se repiten. Una locura el Mono atajando el penal al último minuto. Estoy a full”, comentó.

El otrora futbolista de clubes como Deportes Melipilla y Curicó Unido valoró el esfuerzo de la hinchada que llegó en masa hasta el recinto de los celestes. “Estamos haciendo historia y lo que más queremos es seguir marcando la historia. Viajaron 1.500 personas, familias, son ocho horas en bus, y creo que lo mínimo es que nosotros nos rompamos todo acá para que ellos se vayan contentos”, contó. “Mandarle un gran abrazo a la gente, se lo merece toda la región. Es un equipo grandísimo, yo estoy muy feliz acá. Venía de no jugar en Colo Colo y el Mono me llamó y me dijo que venga a ser feliz aquí”, añade.

Con esta parafernalia que se vive en Coquimbo, los piratas se preparan para una fiesta total en el Francisco Sánchez Rumoroso a contar de la próxima semana. El domingo 2 de noviembre reciben a Unión La Calera y, si suman de a tres, serán los flamantes campeones del fútbol nacional.