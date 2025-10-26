SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Daniel Garnero valora el triunfo sobre la U: “Encontramos una personalidad que necesitaremos”

El argentino destacó la victoria de los cruzados, la séptima en línea por la Liga de Primera. “Al principio era difícil, pero tras esta racha espectacular estamos ratificando esa mejora en el juego”, explicó el técnico.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
El técnico de la UC Daniel Garnero destacó la personalidad de su equipo en la victoria ante la U. FOTO: Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Universidad Católica se llevó una victoria de tintes heroicos en el Claro Arena. Los locales vencieron por la cuenta mínima a Universidad de Chile, partido en el que jugaron más de media hora con un jugador menos, después de la expulsión de Gary Medel.

Precisamente, al margen del triunfo que acerca a los de la franja un poco más a puestos de la próxima Copa Libertadores, el técnico de los cruzados Daniel Garnero destacó la capacidad de su equipo para reponerse a una situación adversa.

“Once contra once se nos hacía muy complicado y jugar con uno menos se nos hizo aún más. Al final, la gente hizo que juguemos once contra once, el último tramo del partido se sintió la localía, ojalá que la sigamos valorando con los resultados”, explicó el exmediocampista de la UC.

Asimismo, el DT agregó que “al principio era difícil, pero tras esta racha espectacular estamos ratificando esa mejora en el juego. Estamos logrando una reacción anímica, una personalidad que me agrada un montón. Todo buen equipo debe tener adversidades, pero debe saber cómo salir de ellas. Hoy, en este partido, peleamos más de lo que jugamos, pero el partido lo ameritaba y lo hicimos muy bien”.

Pese a las vicisitudes, el elenco de azul y blanco advirtió “nos gusta atacar, pero hay circunstancias en que se complica, porque el rival también juega. Cuando recuperamos la pelota encontramos espacios, la gente de arriba hizo esfuerzos grandes en fase defensiva, algo importante”.

En la misma línea, afirmó que “cuando íbamos para arriba llegábamos con opciones claras de gol, en el segundo, las más claras fueron nuestras y con uno menos. Encontramos una personalidad muy buena y en los últimos partidos la necesitaremos”.

Decisiones tácticas

Lo cierto es que el entrenador de la UC, lejos de refugiarse tras la pérdida de Gary Medel, nunca renunció a la posibilidad de ganar el partido. Así lo argumentó en la conferencia de prensa.

“Con uno menos teníamos que crecer, tratamos de ocupar el ancho de la cancha, pero nuestro fuerte está por dentro. Pensé que íbamos a tener cubierta esas zonas, perderíamos un poco, pusimos cuatro o cinco jugadores en el medio, pudimos recuperar la pelota y nos creamos más situaciones”, dijo Garnero.

“Nos vimos en desventaja numérica y sabíamos la importancia de esto. Todos sacaron un poquito más, sacrificamos un poco la estructura, recuperamos el balón y fuimos agresivos en el ataque. El juego estaba favorable, los muchachos hicieron el esfuerzo y realizaron las jugadas claras, incluso pudimos aumentar las cifras”, añadió en esa misma línea.

Consultado sobre la manera en la que afrontó la recuperación del equipo en su llegada, el transandino respondió: “Cuando llegas a un club, pocas veces todo funciona perfecto, por lo general hay complicaciones. Los niveles individuales no eran los mejores. Nuestra idea era que el futbolista se sienta mejor, cómodo para segur una idea colectiva. De a poco lo logramos al principio y han llegado los rendimientos”.

Más sobre:FútbolClásico UniversitarioUniversidad CatólicaUniversidad de ChileDaniel Garnero

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Investigan homicidio en Nacimiento: víctima fue baleada

Al menos 40 menores de edad palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania en lo que va de año

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros

Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

5.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Investigan homicidio en Nacimiento: víctima fue baleada
Chile

Investigan homicidio en Nacimiento: víctima fue baleada

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros

Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El técnico de la UC Daniel Garnero tras el triunfo sobre la U: “Encontramos una personalidad que necesitaremos”
El Deportivo

El técnico de la UC Daniel Garnero tras el triunfo sobre la U: “Encontramos una personalidad que necesitaremos”

Harrie Lavreysen culmina su histórica faena en Santiago con su vigésimo oro en el cierre del Mundial de Ciclismo de Pista

Michael Clark dispara contra Milad y la ANFP: “Le importan un comino los jugadores; no le gusta que a la U le vaya bien”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina
Mundo

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Al menos 40 menores de edad palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania en lo que va de año

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal