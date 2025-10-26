Daniel Garnero valora el triunfo sobre la U: “Encontramos una personalidad que necesitaremos”

El técnico de la UC Daniel Garnero destacó la personalidad de su equipo en la victoria ante la U. FOTO: Photosport

Universidad Católica se llevó una victoria de tintes heroicos en el Claro Arena. Los locales vencieron por la cuenta mínima a Universidad de Chile, partido en el que jugaron más de media hora con un jugador menos, después de la expulsión de Gary Medel.

Precisamente, al margen del triunfo que acerca a los de la franja un poco más a puestos de la próxima Copa Libertadores, el técnico de los cruzados Daniel Garnero destacó la capacidad de su equipo para reponerse a una situación adversa.

“Once contra once se nos hacía muy complicado y jugar con uno menos se nos hizo aún más. Al final, la gente hizo que juguemos once contra once, el último tramo del partido se sintió la localía, ojalá que la sigamos valorando con los resultados”, explicó el exmediocampista de la UC.

Asimismo, el DT agregó que “al principio era difícil, pero tras esta racha espectacular estamos ratificando esa mejora en el juego. Estamos logrando una reacción anímica, una personalidad que me agrada un montón. Todo buen equipo debe tener adversidades, pero debe saber cómo salir de ellas. Hoy, en este partido, peleamos más de lo que jugamos, pero el partido lo ameritaba y lo hicimos muy bien”.

Pese a las vicisitudes, el elenco de azul y blanco advirtió “nos gusta atacar, pero hay circunstancias en que se complica, porque el rival también juega. Cuando recuperamos la pelota encontramos espacios, la gente de arriba hizo esfuerzos grandes en fase defensiva, algo importante”.

En la misma línea, afirmó que “cuando íbamos para arriba llegábamos con opciones claras de gol, en el segundo, las más claras fueron nuestras y con uno menos. Encontramos una personalidad muy buena y en los últimos partidos la necesitaremos”.

Decisiones tácticas

Lo cierto es que el entrenador de la UC, lejos de refugiarse tras la pérdida de Gary Medel, nunca renunció a la posibilidad de ganar el partido. Así lo argumentó en la conferencia de prensa.

“Con uno menos teníamos que crecer, tratamos de ocupar el ancho de la cancha, pero nuestro fuerte está por dentro. Pensé que íbamos a tener cubierta esas zonas, perderíamos un poco, pusimos cuatro o cinco jugadores en el medio, pudimos recuperar la pelota y nos creamos más situaciones”, dijo Garnero.

“Nos vimos en desventaja numérica y sabíamos la importancia de esto. Todos sacaron un poquito más, sacrificamos un poco la estructura, recuperamos el balón y fuimos agresivos en el ataque. El juego estaba favorable, los muchachos hicieron el esfuerzo y realizaron las jugadas claras, incluso pudimos aumentar las cifras”, añadió en esa misma línea.

Consultado sobre la manera en la que afrontó la recuperación del equipo en su llegada, el transandino respondió: “Cuando llegas a un club, pocas veces todo funciona perfecto, por lo general hay complicaciones. Los niveles individuales no eran los mejores. Nuestra idea era que el futbolista se sienta mejor, cómodo para segur una idea colectiva. De a poco lo logramos al principio y han llegado los rendimientos”.