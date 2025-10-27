Manuel Pellegrini no descarta la opción de dirigir a la selección chilena: “Es un orgullo”

Betis vuelve a poner su objetivo en LaLiga. Tras el empate en casa del Genk de Bélgica por la Europa League, el equipo más popular de Sevilla se mide este lunes ante el poderoso Atlético de Madrid del técnico Diego Simeone.

Un técnico que siempre le ha dado problemas al DT de los béticos, el chileno Manuel Pellegrini. Es más, en 14 partidos entre ambos profesionales solo ganó una vez, con 9 derrotas y cuatro empates. En la previa del duelo, el Ingeniero destacó la prominencia del rival.

“Jugamos contra uno de los tres equipos más importantes de la competición. Así lo dicen las estadísticas y los presupuestos, también la calidad de sus jugadores. Sin embargo, creo que nos toma en un muy buen momento. Jugamos el jueves por Europa ahora lo hacemos el lunes, aquí en casa”, afirmó el chileno.

Asimismo, agregó que “esperamos hacer un muy buen partido, como hicimos la temporada pasada. Peleamos con ellos sobre la ubicación en la tabla de posiciones. Tal vez no es un partido trascendental y tampoco definitivo, porque recién estamos en la décima fecha, pero son tres puntos muy importantes de local y debemos salir a ganar desde el primer minuto”.

Consultado sobre la dificultad que representa el elenco colchonero, tanto para el adiestrador como para el equipo bético (ganó solo uno de sus últimos 12 partidos entre ambos). Sin embargo, el Ingeniero desestimó ese historial.

No sé si este partido sea un punto de inflexión. Es un rival que tiene una idea técnica desde hace ya muchos años, definida y clara. Superarlo en nuestro campo va a ser siempre importante. Tal como lo dije la semana pasada, lo de las estadísticas es algo que sucede en el fútbol. No porque se haya ganado todos los partidos anteriores, se va a ganar el siguiente. Seguramente, Atlético de Madrid estará revisando por qué no ha podido ganar de visita”, aclaró el técnico de los béticos.

El llamado de la Roja

Más allá de la contingencia con los verdiblancos, el tema de la selección chilena está completamente vigente en la agenda de Pellegrini. Tal como adelantó El Deportivo, el DT está entusiasmado con el interés de la Roja y las comunicaciones se han hecho más frecuentes en los últimos días. Tanto, que el entrenador reconoció que lo motiva.

“El hecho de que Chile quiera que yo sea su entrenador es un verdadero orgullo, sobre todo, porque es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero eso no tiene nada que ver con mi renovación acá. No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia en lo inmediato. Lo que sí es cierto es que siempre es un orgullo que uno tenga esa posibilidad de ser seleccionador de su país”, explicó el santiaguino.