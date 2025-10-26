SUSCRÍBETE
El Deportivo

Michael Clark dispara contra Milad y la ANFP: “Le importan un comino los jugadores; no le gusta que a la U le vaya bien”

El timonel de Universidad de Chile se lanzó contra el presidente del ente rector del fútbol chileno: “El próximo año hay elecciones y con estos señores no podemos seguir. Nos están llevando al fracaso total", aseguró tras la derrota ante la UC en el Clásico Universitario.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
El presidente de la U, Michael Clark, junto al timonel de la ANFP, Pablo Milad.

El doloroso tropiezo de Universidad de Chile ante Universidad Católica no tardó en traer coletazos. Las reacciones llegaron rápidamente una vez finalizado el Clásico Universitario. Michael Clark, presidente de Azul Azul, realizó duras críticas contra Pablo Milad y la ANFP.

El mandamás de la concesionaria se lanzó contra el ente rector del fútbol chileno, principalmente por la no suspensión del duelo. Los azules tienen un apretado calendario, marcado por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús: “Yo le dije a Pablo Milad y a Jorge Yunge, que este partido no se debería haber jugado”, indicó.

Creo que a la ANFP le importa un comino realmente la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en las copas internacionales”, añadió.

En ese sentido, Clark cuestionó la suspensión de duelos anteriores. “Yo veo que voluntad para programar partidos a Colo Colo por un amistoso, existe. Voluntad para reprogramar partidos a la Católica, también existe. Pero cuando hay que reprogramar partidos para la U, no hay una voluntad”, aseguró.

“Hice excusas en que no se juegue, y este mismo fin de semana ustedes vieron que se reprogramó un partido, el partido de O’Higgins con Coquimbo. Entonces, da mucha bronca, creo que esto es una parte más del legado del señor Milad y el señor Yunge, con ellos no hay nada que hacer. El próximo año hay elecciones y con estos señores no podemos seguir, con Pablo Milad ni con Jorge Yungue. Nos están llevando, la verdad, al fracaso total”.

Los dardos de Clark

Clark apuntó directamente contra la ANFP: “Les pedimos ayuda. Que un equipo esté disputando una llave para pasar a una final de una copa internacional, pasa muy poco. Nos obligan a jugar en este estadio muy bonito, todo lo que quieran, pero en un horario pésimo, con un calor tremendo, una cancha sintética, con lo cargado que están los jugadores. Y ustedes vieron, nos fuimos con tres jugadores muy tocados. Esa es la ayuda de la ANFP”, asveró.

“La bronca que tengo es con la ANFP, más que con la UC. Yo hablé con Juan Tagle, me dio sus razones, las puedo entender o no, creo que son ventajeros, uno hubiese esperado una actitud un poco menos egoísta, un poco más pensando en el fútbol chileno, pero estaban en su derecho. El problema no está ahí, está en la ANFP, en Pablo Milad y Jorge Yunge”, complementó.

Finalmente, volvió a catalogar la era de Milad en la ANFP como un fracaso: “Esta administración va de fracaso en fracaso, ese es el legado, entonces pensar en darle un voto a la continuidad de Jorge Yunge, es una locura”, cerró.

