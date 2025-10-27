En vivo: Colo Colo recibe a Deportes Limache en el Estadio Nacional
El Cacique continúa luchando por meterse en la próxima Copa Sudamericana, mientras que los tomateros esperan alejarse de la zona de descenso.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-0 Deportes Limache
¡Arranca el partido!
Colo Colo recibe a Deportes Limache en el Estadio Nacional, por la fecha 25 de la Liga de Primera.
¡Equipos a la cancha del Nacional!
La alineación de Deportes Limache
Así formará Colo Colo
Objetivos diferentes
Los albos llegan a este duelo en la octava ubicación con 34 puntos y buscan un boleto a la Copa Sudamericana. En tanto, la visita macha en la decimo cuarta posición con 21 unidades y necesitan ganar para alejarse de la zona de descenso.
El duelo entre Colo Colo y Limache está pactado para las 18.00 horas, en el Estadio Nacional.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Colo Colo y Deportes Limaches, por la fecha 25 de la Liga de Primera.
