El Deportivo

“Mucho Atlético”: en España exponen la superioridad de los colchoneros en la derrota del Betis de Pellegrini

El conjunto verdiblanco cayó por 2-0 contra el conjunto de Diego Simeone por la décima fecha del fútbol hispano.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: @Atleti / X.

El Real Betis de Manuel Pellegrini no pudo contra el Atlético Madrid por la décima fecha de la liga española. El equipo capitalino ganó 2-0 en La Cartuja y frenó una racha andaluza de ocho partidos sin derrotas, tanto en LaLiga como en la Europa League.

Tras el partido, la prensa hispana dio cuenta de lo sucedido en el encuentro. Diario de Sevilla, por ejemplo, tituló: “Mucho Atlético para un Betis que no pudo”.

“Paso atrás para el Real Betis Balompié en su excelente trayectoria de las últimas jornadas, con tres triunfos consecutivos y el empate en la visita al Villarreal, contra un Atlético de Madrid que fue capaz de golpear con sus goles en momentos claves. El tanto en el minuto 3 de Giuliano Simeone acabó por ser decisivo a pesar del esfuerzo constante de la escuadra de Manuel Pellegrini, que en la segunda mitad se hizo acreedora de recortar al menos la distancia en el marcador”, añadieron más adelante.

Desde ese segundo tanto ya quedaba más que claro que el listón estaba muy alto para el Betis si quería arañar alguno de los puntos que estaban en juego en el Estadio de la Cartuja”, continuaron. “El cuadro verdiblanco quiso y no pudo, ésa fue la cruda realidad”, concluyeron.

Estadio Deportivo, por su lado, resumió: “Se acabó la buena racha en LaLiga del Real Betis Balompié. Tras el empate en Europa, el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini fue sucumbido en una primera parte letal para los intereses verdiblancos. Con un dominio colchonero evidente en los primeros cuarenta y cinco minutos, los goles de Giuliano Simeone y de Álex Baena fueron los necesarios para acabar sellando la segunda derrota en casa de la temporada”.

“A pesar de que la entrada de Lo Celso y de varios ingredientes ofensivos cambiaron el rumbo del encuentro en la segunda mitad, el cuadro del Cholo Simeone supo aguantar bien esas acometidas y lograr una importante victoria para acabar con las malas sensaciones tras la goleada en Londres”, complementaron.

El Desmarque, en tanto, informó que “el Real Betis sumó la segunda derrota (0-2) de la temporada justo en el peor momento, nada menos que ante un rival directo por la Champions, perdiendo una oportunidad de oro para cerrar la jornada en la cuarta plaza. El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos y logró bloquear cualquier intento de los de Pellegrini, desesperados por las constantes interrupciones del conjunto colchonero”.

Por último, Mucho Deporte expuso que “hay un puñado de futbolistas buenísimos, una docena de complementos fiables, un pedazo de entrenador y una idea de juego. No bastó nada de eso para sumar contra el taimado Atlético de Simeone”.

“(Lo Celso) iluminó al Betis durante veintitantos minutos, hasta que al equipo se le acabó la gasolina y el Atlético pudo completar un tramo final premioso y trabado de los que tanto gustan a su entrenador”, cerraron.

Más sobre:FútbolReal BetisBetisAtlético MadridLiga españolaLaLigaManuel Pellegrini

