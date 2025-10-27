Cholo Simeone confirma la supremacía sobre Pellegrini: Atlético de Madrid vence en Sevilla a un Betis sin respuestas

Atlético de Madrid lo volvió a hacer. La escuadra capitalina venció 2-0 a Betis en Sevilla y cortó una racha de ocho partidos sin derrotas, entre LaLiga y la Europa League. Además, el técnico chileno Manuel Pellegrini confirmó su mal registro ante el DT argentino Diego Simeone, a quien solo ganó una vez en 15 partidos.

No hay caso con los colchoneros, que temporada tras temporada se atraganta a los andaluces, con contadas excepciones. El partido recién amanecía, a los 3 minutos, cuando el Cholo comenzó a descifrar el puzle que le propuso el Ingeniero. Giuliano, el hijo del Cholo, cazó una pelota en el borde del área y definió con ajustada volea para el 1-0 de la visita.

Conquista que le entregó comodidad a los capitalinos, quienes se cerraron en el fondo para obligar a los sevillanos a tomar la iniciativa. Porque el libreto colchonero estaba claro: ocupar los espacios que dejaba la desesperación de los verdiblancos y utilizar la velocidad en el contragolpe. A los 14’, Nico González estuvo cerca del segundo, pero su remate cruzado fue repelido por el golero Pau López.

El equipo del DT chileno, pero carecía de la profundidad necesaria para inquietar a su rival. A los 20’, trató de sacudirse de esa impericia, tras el desborde de Héctor Bellerín que no pudo conectar el Cucho Hernández. A los 28’, Abde tuvo en sus pies la aproximación más peligrosa, disparo que el arquero Jan Oblak sacó de emergencia junto a un vertical.

Pero la apuesta de posesión de los béticos era peligrosa. A los 29’, una gran jugada de Giuliano Simeone no terminó por muy poco en la segunda conquista, después de que Julián Álvarez quedara frente al arco, pero le dio desviado.

A solo instantes del descanso, en el primer minuto de descuento, una desordenada jugada terminó con la caída del zaguero sevillano Natan en el área del Atlético. El árbitro Juan Martínez Munuera desestimó un posible penal y la jugada continuó en contraataque. Julián Álvarez ganó la línea de fondo en la derecha y su centro se paseó por el área andaluza, Álex Baena enganchó en el vértice del área y clavó un golazo en el segundo palo para el 2-0.

Sin ideas

El ingreso de Giovani lo Celso, en la segunda fracción, pretendió darle más variantes al juego del Betis. Solo 6 minutos después, un disparo potente del argentino salió al medio para la reacción de Oblak. En la siguiente, el volante habilitó a Abde para que su remate llegara manso a las manos del golero esloveno.

El descuento parecía estar cerca. Poco antes de la hora de juego, un tiro libre de Abde dio de lleno en el horizontal, con el portero visitante completamente vencido. A los 68’, los andaluces volvieron a golpear, Amrabat dejó solo a Lo Celso, pero su remate salió otra vez al medio del arco.

A medida que se acercaba el epílogo del duelo, las llegadas de los anfitriones se hicieron más esporádicas. El Atlético se sintió más cómodo en su rol y desesperó a los sevillanos, que nunca encontraron el camino para derribar a un equipo al que solo venció en una ocasión, en los últimos 13 partidos.