El Deportivo

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi

El local cuadro colchonero propinó un triunfo de 5-2 a los merengues. El anfitrión se puso en ventaja, pero el clásico rival logró darlo vuelta, antes de una remontada para el abultado marcador. Hace 75 años que los albirrojos no marcaban tal cantidad de goles a su archirrival.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Atlético de Madrid le propinó una goleada histórica al Real. FOTO: X @Atleti.

Atlético de Madrid está de regreso en LaLiga. El segundo equipo más popular de la capital hispana consiguió una goleada histórica en el derbi, con remontada incluida, que le permite ganar 5-2 a Real Madrid.

El invicto de los merengues se veía tempranamente atacado por su clásico rival. El partido solo llevaba un cuarto de hora cuando los dirigidos del Cholo Simeone ya habían abierto la cuenta con un cabezazo del zaguero de Robin le Normand, como anuncio de los grandes problemas que tendría el equipo de Xabi Alonso, sobre todo, en las marcas.

Pero las individualidades del cuadro blanco siempre arreglan parte de los problemas. A los 25’, Arda Güler habilitó de manera precisa a Kylian Mbappé para lograr el empate parcial con un remate cruzado.

La sorpresa se instaló en el Metropolitano cuando el visitante lograba una parcial remontada. A los 36’, la gran jugada de Vinicius Junior terminó en un pase preciso para el turco Güler, quien remató de primera para el 2-1.

Aunque los problemas del Madrid en el juego aéreo ya estaban instalados. Cerca del descanso, un centro exacto de Coke permitió que el noruego Alexander Sorloth lograra el 2-2 con certero cabezazo entre dos defensores blancos.

Llega la goleada

El líder absoluto de LaLiga, hasta antes de esta fecha, no pudo seguir con su tranco perfecto. Al contrario, el equipo colchonero desnudó los defectos defensivos del equipo merengue y el propinó una goleada histórica.

En solo 6 minutos del tiempo complementario, el Atlético encontró el camino al triunfo en los pies de Julián Álvarez, su gran estrella. El delantero argentino puso el marcador 3-2 con lanzamiento penal.

El Madrid sintió el golpe y no conseguía salir de la sorpresa. Y el local fue por más, a los 63 minutos un tiro libre perfecto de Julián Álvarez hizo estéril la reacción de Thibaut Courtois para el 4-2.

Cuando el partido se iba, con el Real Madrid grogui, una pelota perdida por Federico Valverde fue capitalizada por Antoine Griezmann para el histórico 5-2.

