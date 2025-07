La explicación de Xabi Alonso al papelón del Real Madrid ante el PSG en el Mundial de Clubes

El Real Madrid sucumbió ante el PSG en el Mundial de Clubes. El cuadro merengue cayó por un estrepitoso 4-0 en las semifinales del certamen planetario. En la cancha se notó la distancia entre un equipo aceitado, vigente campeón de Champions League, y uno cuyo entrenador busca darle forma. “Este torneo me ha demostrado quiénes somos y qué podemos mejorar. Este es el último partido de la temporada. La que viene empieza en agosto”, señaló Xabi Alonso, el DT del cuadro ibérico.

El estratega, pese a que recién debuta, cierra la cortina del curso. Además, analiza lo sucedido en New Jersey. “El inicio de partido ha marcado mucho. Se nos ha puesto muy cuesta arriba. El PSG está muy bien, nosotros llevamos muy poco. Tenemos que trabajar, pero duele”, comentó.

“Los dos goles tempraneros te exigen mucho más. Mucho que analizar y que aprender de la derrota”, añadió.

El Real Madrid no pudo ante el PSG.

En esa línea, explicó la distancia entre ambos elencos. “El PSG es un equipo que está hecho, nosotros estamos empezando. Te ves por detrás 2-0 y las sensaciones no eran las mejores. La pena ha sido encajar el 3-0 antes del descanso. Nos hemos enfrentado a un rival que está muy bien. Está empezando esta nueva etapa y hay mucho margen”, dijo.

“Queríamos hacer un partido trabajado, pero a partir del minuto 10 lo afrontar de otra manera. Más allá de las distancia, es el margen que tenemos para mejorar. De este partido sacaremos cosas para el futuro. Del Mundial nos vamos mejor”, agregó.

El futuro del Madrid

Alonso se refirió a un solo nombre específico: Luka Modric, quien vivió su último día como futbolista merengue. “No es el final deseado, pero no será recordado por este partido. Es una leyenda del fútbol mundial y del Real Madrid. Hemos tenido el placer de estar con él. Será recordado por muchas cosas buenas y no por este partido”, remarcó.

El resto el análisis lo enfocó en el colectivo. “Hablo del equipo, no de jugadores. A veces es bueno ver los errores y que te sirvan para el futuro. Si cometemos errores una y otra vez no seremos inteligentes”, remarcó.

“Este es mi primera derrota, pero no será la última. Tenemos que ganar más veces, pero el que piensa que no va a perder nunca se está engañando. Mañana empezamos a descansar. Esto no nos tiene que arrastrar”, complementó.