El campeón de Europa sigue de fiesta: el PSG humilla al Real Madrid y jugará la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea

El Mundial de Clubes 2025 tiene a sus finalistas. Con la clasificación del Chelsea, tras superar al Fluminense este martes, lo único claro era que el monarca va a ser europeo. El rival de los Blues se definió en una final anticipada. El espectáculo estaba garantizado con un duelo entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, de lo mejor que puede ofrecer el fútbol internacional en estos tiempos. Lo que pocos preveían era que el trámite quedara sentenciado tan pronto. Con un primer tiempo rayando en lo sobresaliente, el cuadro francés acabó goleando 4-0 y va por el título.

A un lado, el equipo más destacado de la temporada y el que exhibió mejor fútbol, de la mano de Luis Enrique. En el otro, el más ganador de todos los tiempos, el que lleva un peso específico por sí solo. Esta vez, la historia no mandó.

Ambos llegaron con bajas a esta semifinal con aires de final. Los franceses no contaron con los suspendidos Willian Pacho y Lucas Hernández, lo que permitió que Lucas Beraldo fuese el compañero de Marquinhos en la zaga. En el caso de los hispanos, Trent Alexander-Arnold quedó fuera al lesionarse en el último entrenamiento, uniéndose al castigado Huijsen. Xabi Alonso reacomodó a Federico Valverde como lateral, sacrificio que pesó en el desarrollo del juego, sobre todo en un primer tiempo de espanto para los blancos.

El encuentro comenzó 10 minutos más tarde, debido a un accidente de tránsito que retrasó la llegada de los equipos al estadio. Viendo cómo fueron los 45′ iniciales, el Madrid no llegó. Si bien el momento del PSG invitaba a un leve favoritismo, fue sorprendente la superioridad que se marcó. Una verdadera exhibición de los ganadores de la Champions League, ante un rival que desnudó sus fragilidades, en el contexto de un proceso que está arrancando como el de Xabi Alonso.

El PSG se da un festín

Ambos salieron con propuestas ofensivas, sin embargo la de los parisinos está más aceitada. Y supo sacar rédito a los horrores defensivos de la Casa Blanca. Esto explica que hayan encajado dos goles en menos de cinco minutos, en el inicio del encuentro. En los 6′, se produjo el 1-0 gracias al español Fabián Ruiz, quien aprovechó una grosera falla de Asencio, quien hacía su aparición en el lugar de Huijsen. El zaguero se equivoca y Dembélé roba la pelota, para luego caer ante una posible falta penal de Courtois. El balón le quedó a Ruiz para abrir el marcador. La presión alta en su mejor expresión.

Otro yerro en la zaga ocasionó el 2-0 de Ousmane Dembélé, en los 9′. Una equivocación del alemán Rüdiger le permite al exatacante del Barcelona arrancar con libertad en dirección al arco y definir para aumentar la diferencia. El inicio defensivo del Real Madrid fue terrorífico, quedando en la lona prematuramente. El PSG asumió, más con la ventaja, su rol de dominante. El control de la pelota y del juego pasaba por los pupilos de Luis Enrique

En los 24′ llegó el 3-0, otra vez cortesía de Fabián Ruiz, quien definió tras asistencia de Hakimi en un contragolpe. La fortaleza colectiva parisina, la voracidad ante cada ataque, se imponía ante un rival endeble y aturdido, que no veía una bajo el calor de East Rutherford.

Los llamados a atreverse contra la corriente, como Vinícius y Bellingham, no eran influyentes para su escuadra. Mbappé trataba de hacer algo, pero no tenía compañía. Arda Güler tampoco podía tomar un papel en esta historia. Además de no tener ocasiones claras, el Madrid tuvo cuatro veces menos pases que su rival durante el primer tiempo. Ni siquiera podía contrarrestar algo con el balón en propiedad.

Para el complemento, se esperaba algún tipo de reacción del Madrid, pese a que remontarle a este PSG es escalar una montaña muy empinada. En los 47′, casi llega el 4-0, pero se anuló el tanto de Doué por fuera de juego. Los franceses estaban al acecho para cualquier salida rápida. Los merengues esbozaron una levantada pero en los últimos 20′, cuando quedaba menos tiempo.

Ese atisbo de reacción coincidió con que Luis Enrique hizo cambios y sacó a elementos importantes de su estructura como Kvaratskhelia, Dembélé y Fabián Ruiz. Pero esa intención de maquillar la caída no se reflejó en chances concretas. El italiano Donnarumma tuvo poco trabajo. En el epílogo, Gonçalo Ramos anotó el 4-0 definitivo.

El Paris ratifica su chapa de candidato instalándose en la final del Mundial de Clubes. Por primera vez, un equipo francés accede a esta instancia en la historia de la competición (considerando también el antiguo formato). Ante el Chelsea, el monarca de Europa tiene la gran oportunidad de sellar una temporada de ensueño. Será el domingo, en Nueva York.