La dura acusación de Gamadiel García: “La ANFP le solicitó al gobierno que no participáramos en la mesa de programación”

Gamadiel García (45 años) está preocupado. A tres meses de la violenta jornada en el estadio Monumental, donde Colo Colo enfrentó a Fortaleza y fallecieron dos hinchas, el presidente del Sifup estima que hay pocos avances en materia de seguridad. Incluso, revela que se ha excluido al sindicato de las mesas de trabajo.

“Después de lo ocurrido en el Monumental, todos salieron hablando de que hay que trabajar todos unidos para que retornen las familias a los estadios y terminar con esta crisis de seguridad, pero es contradictorio que la ANFP le haya solicitado al gobierno que no participáramos en la mesa de programación. Queda la sensación a que algunos están más preocupados de sus intereses particulares, que el bien de la actividad”, comienza diciendo el exfutbolista en entrevista con El Deportivo.

¿Se ha avanzado en la seguridad en los estadios desde el día de los incidentes?

Hemos tenido acuerdos con las nuevas autoridades de seguridad y lamentablemente no se ha cumplido con lo que nos han dicho en las reuniones. No se nos ha incluido en la mesa de programación. Hay varias situaciones que nos llaman la atención. Más allá de las buenas voluntades que se han demostrado, ya manifestamos nuestro malestar, tanto con el ministro del Deporte, con el subsecretario de Seguridad y también el nuevo ministro de Seguridad. Nos parece que hay cosas que se tienen que hacer de manera inmediata. Como sindicato por lo menos creemos que la seguridad no puede esperar.

¿Cuál es el malestar que exhibe a las autoridades?

Estar en la mesa de programación. Hemos tenido muchísimos problemas. Se están jugando partidos en canchas donde no se puede. No se han cumplido los protocolos, por ejemplo, con los temas de seguridad. No sabemos si efectivamente los cuerpos arbitrales están entregando las recomendaciones a los futbolistas antes de cada partido. Hay un montón de situaciones que hoy día nos están complicando y que complican a la organización del fútbol chileno.

¿Saben por qué se les excluye?

Creemos que se ha hecho lobby para que no estemos... no es que lo creamos, sabemos que es así. De hecho, en la última reunión, nuestro secretario y nuestro tesorero le leyeron algunos mensajes a la autoridad respecto a estos temas. Éramos nosotros o era la ANFP, por lo tanto, nos queda bastante claro cuál es el ambiente, qué es lo que ocurre tras bambalinas.

¿Qué propuestas tienen en materia de seguridad?

Estamos participando hace muchísimo tiempo de las mesas, no solamente de seguridad, cuando estaba Estadio Seguro, con el Ministerio del Interior, cuando estaba Monsalve. Hemos hecho propuestas también en la Cámara de Diputados, entregamos un petitorio a las comisiones de deporte que se desarrollan en la Cámara, también lo hemos hecho con los delegados presidenciales, con Carabineros en cada una de las regiones, en donde sabemos que hay un poco más de peligro, donde los espectáculos a nivel futbolístico son un poco más dificultosos con respecto al tema de logística.

El partido entre Colo Colo y Fortaleza marcó un punto de quiebre en la temporada. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

¿Qué dice el petitorio?

Nuestro pliego de peticiones va desde los protocolos, que, como dije, no sabemos si se están cumpliendo, hasta lo más fuerte que son las cámaras de reconocimiento facial, los torniquetes en cada uno de los accesos de los estadios. Va de menos a más.

¿Por qué están fallando los protocolos?

No se están siguiendo. En el caso del partido de Colo Colo, era un protocolo Conmebol. Debería estar mucho más aceitado. Hay que saber de qué manera se debería actuar. Los protocolos tienen que informarse, no solamente a los futbolistas, sino al público en general.

¿Falta voluntad?

Es algo que no tiene ningún costo económico, pero que se debe trabajar. Nuestros asociados no tienen ninguna garantía. Hoy día los futbolistas pueden vivir una nueva problemática de seguridad dentro del estadio. Lamentablemente, no solo la ANFP, sino que las autoridades, no han considerado lo que el sindicato les ha señalado.

¿Se les excluye por qué su relación con la ANFP está fracturada?

La fractura no la hemos generado nosotros. La directiva de la ANFP ha desconocido nuestra representación de los futbolistas a través, por ejemplo, de comunicados públicos.

¿Por qué?

En la última reunión que tuvimos en la Dirección del Trabajo no llegó ningún representante, solo mandaron a un grupo de abogados. Manifestamos nuestra molestia y quedó en acta de la DT. Hemos demostrado voluntades, cediendo en muchas ocasiones para poder hacerlo de manera sólida y mancomunada, pero vemos que de parte de la ANFP no es lo mismo. No se desarrolla con las mismas ganas y las voluntades que se demuestran a través de la prensa no las vemos reflejadas en las reuniones de trabajo.

¿Los futbolistas pueden parar la actividad si es que consideran que no están las garantías de seguridad para jugar?

El futbolista es un trabajador y como tal debe tener las condiciones para poder ejercer y desarrollar de manera eficaz y con seguridad su labor. Esa protección se la debe dar su empleador, el organizador del partido. Así está en los estatutos y demostrado en las distintas denuncias que hemos hecho a lo largo del tiempo. Si no están las condiciones mínimas de seguridad, o laborales, ya sea cualquiera de las que están dentro del marco de la ley, lógicamente que puede llegar a un momento determinado a decidir que no están las condiciones para ejercer su trabajo.