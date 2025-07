“Si chocabas tú, te ibas”: campeón de América revela sabroso diálogo con Jorge Sampaoli tras el accidente de Vidal

El pasado viernes 4 de julio se cumplieron diez años desde que la Selección Nacional consiguió su primer título de Copa América. En una apretada final, que se extendió hasta la tanda de lanzamientos penales, la Roja se impuso a Argentina con una inolvidable definición de Alexis Sánchez picando el balón.

Claro que la campaña para llegar hasta dicha instancia también tuvo problemas. El más recordado es el accidente automovilístico que protagonizó Arturo Vidal ocurrido el 16 de junio en el que estrelló su Ferrari -un automóvil recién entregado y con un precio de mercado de 300 mil dólares- conduciendo en estado de ebriedad.

Ahora, Paulo Garcés reveló un sabroso diálogo que tuvo con Jorge Sampaoli tras el incidente. “He escuchado mucho del tema. Que llamó la Presidenta, que Sampaoli lo quería sacar… Yo estuve ahí, cuando hubo la reunión fue: Arturo se queda y se queda”, señaló el portero en diálogo con el programa “De Buena Fuente” de DTL Sports.

“Algunos periodistas decían que se iba Arturo, pero Jorge dijo que se queda y así fue. Todos los jugadores lo fuimos a apoyar. Incluso apareció el webeo eso con ‘mi familia está bien’. Ahí te das cuenta este equipo lo tenía todo”, continuó relatando el guardameta.

Claro que una vez tomada la decisión de que Vidal continuara en la selección, Garcés enfrentó un momento que lo dejó impactado: “A mí me pasó algo. Fue la reunión para que Arturo se quede. Se hizo y al rato se me acercó Sampaoli, y me dice ‘estaba claro que si chocabas vos, te ibas...’”.

Tras un momento de risas, añadió que “me lo dijo a mí, entonces dije ‘qué hueá hice’ si llego temprano, me voy tarde... Yendo a la lógica, si al tercer arquero le pasa eso lo sacan. Tienen que lesionarse dos antes Fue gratuito. Y yo no había hecho nada. Yo compartía con Angelo Henríquez y cuando le conté se cagó de la risa”, añadió.

Por último, lanzó una reflexión que desató nuevas carcajadas: “Ahora está claro que no iba a ser yo, si en mi vida iba a tener un Ferrari”, sentenció Garcés.

El día siguiente al choque

Una vez que se declaró el problema, la federación chilena debió encontrar formas para afrontar a la opinión pública, pese a que el escándalo ya se había tomado todos los medios. Horas después del accidente, el directorio de Quilín, con el mandamás Sergio Jadue a la cabeza, obligó al mediocampista a realizar una conferencia de prensa.

“Había que hacerlo, era la única manera de tratar de transparentar una situación complicada, sobre todo, para que el jugador enfrentara lo que realmente ocurrió. Entonces, Jadue le dijo al jugador… ‘si es necesarios tienes que llorar’… Vidal le respondió: ‘pero es que yo no soy actor’… ‘no importa, tienes que hacerlo’”, advierte un exfuncionario de Juan Pinto Durán.

Una escueta cita con los periodistas, en la cual un arrepentido Vidal pidió disculpas entre sollozos y lágrimas, sin preguntas, con un accidentado relato en el prometió dejar el título de la Copa América en Chile.

“Quiero contar lo que sucedió. Ayer fui al casino, sí tomé dos tragos y después tuve un accidente. Ustedes saben… puse en riesgo la vida de mi mujer, de muchas personas. Estoy muy arrepentido de eso y quiero darle las gracias a toda esta gente que me apoyó todas estas horas que estuve… con la policía, todo lo que pasó hoy día. También quiero disculparme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con todo un país, creo que (sollozos)… Me cuesta mucho hablar, pero estoy muy avergonzado de lo que pasó. Tengo que demostrar en la cancha esta oportunidad que se me está dando… creo que les fallé a todos y daré lo máximo para ser campeones. Quiero pedir disculpas a todos”, relató en ese entonces el futbolista.