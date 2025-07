Accidente, lágrimas y un secreto lazo con Sergio Ramos en Real Madrid: el momento que cambió la carrera de Arturo Vidal

El 16 de junio de 2015 está marcado en la vida de Arturo Vidal y no debido a sus tantos éxitos que acumula en su carrera. Ese día, en uno de los mejores momentos de su carrera, en medio de la Copa América que ganó Chile mientras el volante jugaba en la Juventus, un acontecimiento fuera del campo de juego cambió el destino de uno de los futbolistas más destacados en la historia nacional.

Un día después del empate 3-3 del equipo de Jorge Sampaoli con México, se vivió una de las situaciones más bochornosas de ese torneo. Esa noche, Vidal estrelló su Ferrari -un automóvil recién entregado y con un precio de mercado de 300 mil dólares- conduciendo en estado de ebriedad. Tras asistir con familiares y amigos al casino Monticello, el atleta chocó en la ruta que uno el centro de eventos, en medio de la jornada libre que otorgó el técnico.

“Estábamos en el partido de Argentina y Uruguay en La Serena y nos enteramos de que había ocurrido un choque. Inmediatamente supimos que era Arturo Vidal. El presidente de la ANFP Sergio Jadue no había viajado ese día y se quedó en Santiago. Sí lo había hecho gran parte del directorio. Tuvimos que enterarnos de donde se encontraba el jugador, en qué condición judicial, cómo estaba de salud, si le había pasado algo. Nos dijeron que no había tenido lesiones”, recuerda René Rosas, Director Ejecutivo del Comité Organizador del torneo continental.

Una situación que golpeó fuerte al plantel del equipo nacional. Los minutos pasaban y la ausencia de Vidal, uno de los líderes que tenía ese equipo dentro y fuera de la cancha, causó preocupación en el resto de los atletas concentrados.

“Faltaba Arturo (Vidal) y teníamos que llegar a cenar a las 21 horas a Juan Pinto Durán. Estábamos sentados con Claudio (Bravo) y (Cristopher) Toselli, esperando a que llegara. Ahí me dicen: ‘cachemos altiro’… Claudio se pone a revisar Twitter y ahí nos dimos cuenta de que había tenido un accidente. Salía un Ferrari y supimos de lo que había pasado. La gente pedía las penas del infierno, pero el plantel fue muy solidario en apañar”, advirtió recientemente Johnny Herrera en TNT Sports.

Mientras eso ocurría, la estrella de la Juventus salía esposado ante las pantallas de todo un país, mientras profería cuestionamientos al accionar de Carabineros: “te vay a cagar a todo Chile”.

La furia de Sampaoli

Pero la reacción del cuerpo técnico estaba en las antípodas de la receptividad de los futbolistas. Tras enterarse de la noticia, el entrenador Jorge Sampaoli tomó la drástica decisión de prescindir del volante por el resto del torneo. Una decisión que, incluso, lo enfrentó fuertemente con Sergio Jadue.

“Jorge Sampaoli estaba indignado frente a la situación. Lo único que quería es que Vidal se fuera de la concentración. De alguna manera, se enfrentó a Jadue por la situación y hubo fuertes roces. Incluso, la mayoría del directorio de la ANFP quería que sacaran al mediocampista. Fue uno de los momentos más complicados que vivimos como federación. La situación de Vidal provocó un verdadero quiebre entre la dirigencia y el cuerpo técnico. El entrenador también tenía un sentimiento de culpa, decía ‘para qué diablo le di permiso a estos tipos’”, explica una fuente allegada al adiestrador argentino.

El daño ya estaba hecho. La indisciplina del jugador generó un verdadero terremoto a solo dos días del tercer partido por la fase grupal, el duelo clave del 19 de junio ante Bolivia. Se debía hacer un control de daños buscar fórmulas para que el bochornoso hecho no dejara una herida tan profunda entre los dirigentes, el DT y el resto de los futbolistas.

“Al día siguiente el directorio tenía que tomar una decisión sobre el jugador. Jadue siempre lo defendió, no quería que sacaran al jugador. A mí también preguntaron y yo les dije que era un error sacarlo. Porque si lo sacábamos y no ganábamos la Copa América, después nos dirían que no vencimos fue por la salida de Vidal. Todo se tuvo que hacer de manera rápida”, aclara Rosas.

Una vez que se declaró el problema, la federación chilena debió encontrar formas para afrontar a la opinión pública, pese a que el escándalo ya se había tomado todos los medios. Horas después del accidente, el directorio de Quilín, con el mandamás Sergio Jadue a la cabeza, obligó al mediocampista a realizar una conferencia de prensa.

“Había que hacerlo, era la única manera de tratar de transparentar una situación complicada, sobre todo, para que el jugador enfrentara lo que realmente ocurrió. Entonces, Jadue le dijo al jugador… ‘si es necesarios tienes que llorar’… Vidal le respondió: ‘pero es que yo no soy actor’… ‘no importa, tienes que hacerlo’”, advierte un exfuncionario de Juan Pinto Durán.

Una escueta cita con los periodistas, en la cual un arrepentido Vidal pidió disculpas entre sollozos y lágrimas, sin preguntas, con un accidentado relato en el prometió dejar el título de la Copa América en Chile.

“Quiero contar lo que sucedió. Ayer fui al casino, sí tomé dos tragos y después tuve un accidente. Ustedes saben… puse en riesgo la vida de mi mujer, de muchas personas. Estoy muy arrepentido de eso y quiero darle las gracias a toda esta gente que me apoyó todas estas horas que estuve… con la policía, todo lo que pasó hoy día. También quiero disculparme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con todo un país, creo que (sollozos)… Me cuesta mucho hablar, pero estoy muy avergonzado de lo que pasó. Tengo que demostrar en la cancha esta oportunidad que se me está dando… creo que les fallé a todos y daré lo máximo para ser campeones. Quiero pedir disculpas a todos”, relató en ese entonces el futbolista.

Fallido traspaso

Incidente que no solo es considerada una mancha imborrable en el currículo de Arturo Vidal. Mientras ocurría el accidente en el Acceso Sur, de la misma manera el futbolista colisionaba su carrera deportiva. Seguido atentamente por Real Madrid, el gigante merengue se bajó de la puja por el mediocampista.

“Arturo Vidal ya tenía un preacuerdo con el equipo español y solo restaba que se pusieran de acuerdo en las cifras con la Juventus. El fichaje ya había sido autorizado por la secretaría técnica del club. Sin embargo, en las conversaciones previas se establecieron ciertas reglas disciplinarias que terminaron por hacer fracasar el traspaso, después del accidente”, recuerda un cercano al jugador.

En principio, el mediocampista llegaría por cuatro temporadas al equipo más ganador de la Champions League, con opción a dos temporadas más bajo una serie de condiciones, con un salario cercano a los 15 millones de dólares por año. Incluso, el jugador y el club buscaban la nueva casa del King en la capital hispana. Una muy cerca del zaguero Sergio Ramos, uno de los eslabones claves para la eventual llegada del chileno al Santiago Bernabéu.

“Fue René Ramos, hermano y agente del zaguero que fue capitán del Madrid, quien acercó el nombre de Arturo Vidal a la directiva de Florentino Pérez. Estaba todo muy adelantado, de hecho, la empresa ya estaba cotizando la casa en la que viviría el mediocampista. La idea es que se fuera al barrio de La Moraleja, uno de los barrios más lujosos de Madrid, muy cerca de la casa del propio Sergio Ramos”, agregó la misma fuente.

Terminada la Copa América 2015, el director deportivo de la Juventus Giuseppe Marotta apuró las conversaciones con Bayern Múnich y Vidal terminó firmando por cuatro años con los alemanes, previo pago de una suma cercana a los 45 millones de dólares.