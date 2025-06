Claudio Borghi repasa a Arturo Vidal: “Nunca fue manejable”

Arturo Vidal hizo noticia el fin de semana. En la derrota 2-1 de Colo Colo ante Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida, por la fecha 15 de la Liga de Primera, el Rey comenzó una discusión con el árbitro Fernando Véjar, quien lo expulsó con una doble tarjeta amarilla. Por este motivo, recibió una suspensión de dos fechas por parte del Tribunal de Disciplina, lo que le impedirá jugar en los clásicos ante la UC y la U.

El domingo, después del partido, lejos de calmarse, volvió a disparar contra el juez: “La expulsión es de locos. Si un árbitro no tiene carácter para dirigir un partido de Colo Colo, no debería arbitrar. Está para Segunda o Tercera División si no aguanta un jugador. La amarilla es de locos, ojalá que nos toque mejores árbitros“.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Este comportamiento del Rey generó todo tipo de reacciones. Una de las más llamativas fue la de Claudio Borghi, exjugador y entrenador que actualmente se desempeña como comentarista de televisión, y que hizo un agudo análisis del nacido en San Joaquín, contrastando cosas positivas y negativas de su carácter.

“Nunca fue manejable (…) Pero tiene una forma de ser que lo hizo importante y lo llevó a los mejores clubes del mundo. Tiene un carácter que se impuso en el fútbol, la vida y pudo ayudar a su mamá y hermanos”, comenzó diciendo en ESPN.

“Debería estar aprendido”

No obstante, por la experiencia de Vidal, el Bichi considera que hechos como los que ocurrieron el domingo no deberían suceder: “A los 37 años uno ya debería estar aprendido de las cosas que debe y no debe hacer. Con esta actitud deja de ser un ejemplo para toda la barra de Colo Colo y que ahora increíblemente hay mucho rechazo”.

“Yo quiero que tenga un final de carrera, no lo estoy retirando, pero que sea como se merece, como un gran ídolo, como un jugador de selección”, cerró el argentino.