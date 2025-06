El ninguneo de Arturo Vidal al árbitro que lo expulsó en la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano

Colo Colo sufrió una dolorosa derrota ante Audax Italiano. El cuadro floridano cortó el envión con el que venía el Cacique y se instaló en la cima de la Liga de Primera junto a Coquimbo Unido, que cerraron la primera rueda como los líderes del certamen nacional.

Además, el encuentro estuvo marcado por la insólita expulsión de Arturo Vidal en el 90′. El Rey vio la roja mientras se revisaba una posible posición de adelanto en el gol de Leonardo Valencia. ¿El motivo?, efusivos reclamos al juez Fernando Vejar, que no tuvo reparos en mostrarle rápidamente dos cartulinas amarillas. El volante se perderá el duelo ante Universidad Católica.

En ese contexto es que ocurrió una polémica situación. Mientras Vidal abandonaba el terreno de juego del Bicentenario de La Florida, intentó entregarle la jineta a Esteban Pavez, quien es el primer capitán el equipo. “Esteban, toma”, le señaló, en una imagen captada por la transmisión oficial. Sin embargo, no hubo respuesta de su compañero, ante la incredulidad del Rey. Finalmente, Vicente Pizarro fue quien se quedó con el distintivo durante los pocos minutos que quedaban.

Los descargos de Vidal

Tras la derrota, Vidal se refirió a la controversial tarjeta roja: “La expulsión es de locos. Si un árbitro no tiene carácter para dirigir un partido de Colo Colo, no debería arbitrar. Está para Segunda o Tercera División si no aguanta un jugador. La amarilla es de locos, ojalá que nos toque mejores árbitros“, aseguró el Rey en zona mixta.

“Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije: ‘en el primer tiempo te demoraste un segundo en anularnos el gol, y en esta lo aprobaste rápido’, y no le gustó mucho. Le dije “revísalo, revísalo” y me mostró las dos amarillas”, añadió.

“No, es doble amarilla. No le dije ningún garabato. Le dije ‘soy el capitán y soy el único que te puede hablar’. La verdad es que me han tocado buenos árbitros en Chile, pero este árbitro no está para dirigir partidos de Colo Colo o la U“, expresó.

Vidal también se refirió a la dolorosa caída: “Tuvimos mala suerte, dos llegadas, dos goles. Nosotros no supimos concretar las opciones que tuvimos y jugamos ante un equipo que lo viene haciendo bien. Creo que el equipo nuestro cada vez juega mejor”, sentenció.