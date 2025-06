“Jamás votaría por él”: el debate que abre la elección de Sergio Jadue como el dirigente más relevante de la Generación Dorada

Sergio Jadue vuelve a la palestra. El expresidente de la ANFP, quien en 2015 partió a Estados Unidos —donde permanece hasta hoy— para colaborar con el FBI como testigo protegido por los delitos del FIFA Gate, sorprendió con su presencia en la última encuesta Descifra, donde se hicieron consultas referentes a los 10 años de la primera Copa América que ganó la Roja.

El hito evoca una gran nostalgia y una serie de emociones entre los hinchas que vibraron con la Generación Dorada y sus triunfos. Así lo confirma un detallado estudio de Descifra —alianza estratégica entre Copesa y Artool, una empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas— en el que 737 mujeres y hombres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, respondieron a 17 preguntas cerradas. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error es de +/- 3,6% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

En la pregunta “¿Qué dirigente fue el que más contribuyó para la obtención de la Copa América 2015?”, el calerano aparece en el primer lugar, con un 37% de las preferencias. Le siguen Harold Mayne-Nicholls (33%) y Reinaldo Sánchez (9%).

La historia dicta que el ascenso de Jadue a la cabeza del fútbol chileno fue meteórico. Tras la salida de Mayne-Nicholls, a fines de 2010, en un ambiente convulsionado por la renuncia de Marcelo Bielsa y la imposibilidad de Jorge Segovia de asumir como timonel de la ANFP, el oriundo de la Quinta Región emergió como una alternativa. El 14 de enero de 2011 fue electo y se mantuvo en el cargo hasta noviembre de 2015.

Jadue llevó a Sampaoli a la Selección tras el irregular período de Borghi. Andres Pina/Photosport

Su período estuvo marcado por el apogeo de la Generación Dorada. La primera decisión que tomó fue poner a Claudio Borghi al mando de la Selección. El Bichi tuvo un proceso irregular y fue despedido. Entonces, a finales de 2012, contrató a Jorge Sampaoli, quien venía de un exitoso paso por Universidad de Chile. Con el casildense, la Roja fue al Mundial de Brasil 2014 y obtuvo el título continental al año siguiente.

Jadue fue reelecto en 2014, al no haber lista opositora en ese momento. Sin embargo, su mandato se vio interrumpido de manera abrupta. Tras verse involucrado en casos de corrupción, renunció a sus cargos como dirigente y se radicó en Norteamérica. En mayo de 2016 fue suspendido por la FIFA de toda actividad que involucre al fútbol por sus actividades delictivas.

¿Por qué emerge la figura de Jadue?

Pese a su prontuario, Jadue vuelve a poseer aprobación popular. Se da justo en un momento complicado de la Roja en los futbolístico, al ser colista en las Eliminatorias. Lo que provoca un sesgo en la gente, según cree Reinaldo Sánchez. “¿El más relevante? El más ladrón, será...”, dice de entrada al atender el llamado de El Deportivo. El actual timonel de Santiago Wanderers, quien estuvo en el sillón de Quilín entre 2001 y 2006, no oculta su sorpresa al enterarse de los resultados de la encuesta.

En esa línea, el también empresario microbusero le baja el perfil al rol que pudieran haber tenido los tres más votados, entre los que se encuentra. “Jadue no jugó a la pelota. Los dirigentes no jugamos”, comenta.

Sergio Jadue y Claudio Bravo en una concentración de la Selección. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En sus últimas apariciones, el calerano se ha atribuido méritos por la organización de la Copa América con aspectos que, en su opinión, fueron claves para la consecución del título. Algo que Sánchez mira con recelo. “Frescos hay en todas partes”, enfatiza. Sin ir más lejos, cree que los supuestos éxitos de Jadue fueron por el azar: “Tuvo la suerte de contar con un montón de jugadores que estaban en su plenitud”.

Pese a esto último, el viñamarino cree encontrar una explicación al hecho de que Jadue sea el más votado por los fanáticos. “Los éxitos en el fútbol son importantes. A los hinchas les interesa eso, no si la administración fue mala. O pésima, en este caso... Yo jamás votaría por una persona así, que ha hecho ese tipo de cosas”, explica.

Algunos directivos que estuvieron en la época de Jadue prefieren guardar distancia de un análisis. Aunque coinciden en que los méritos del calerano fueron escasos. “Solo puedo decir que no resiste análisis...”, dice, escuetamente, Ricardo Abumohor.

La visión que mostró Sánchez, es similar a la que expone Milko Leguas, el presidente de Deportes La Serena. “A la gente le interesan los resultados. Aquí podemos hacer el mejor trabajo, tener un club espectacular, con superávit económico, un gran complejo... pero si perdemos el domingo, no sirve de nada. La gente vota por Jadue simplemente porque era el presidente cuando la Selección llegó arriba”, señala.

“Los hinchas son resultadistas y se van a acordar de que fueron campeones, con quien estaba en la época. Pero no me deja de llamar la atención que aparezca Jadue. Fue el que estuvo en el momento justo. Es la imagen que queda. Ahora, como no están bien las cosas con Milad, más lo van a recordar. Se hace la comparación desde el resultado”, añade.

Sin embargo, al igual que Sánchez, Leguas no cree que exista un mérito particular de Jadue en lo hecho por la Generación Dorada. “Cuando se logra algo no es por una persona, están los hinchas, jugadores, dirigentes y prensa. Cuando esos cuatro ítems funcionan, las cosas salen. Ese año todos estuvimos remando para el mismo lado. Eso pasó, no fue por una persona en particular”, remarca.

Hace algunas semanas, se había pronunciado Mayne-Nicholls a raíz de la reaparición pública de Jadue. “Él está en Estados Unidos no haciendo turismo. Él está allá porque es un delincuente que se lo llevó a la justicia americana para juzgarlo y está privado de libertad aunque circule. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que tiene ese currículum tenga un espacio donde se digne a dar cátedra?”, comentaba el hoy precandidato presidencial.

“Él debería devolverle todo lo que le sacó al fútbol chileno. Segundo, pedirle perdón al fútbol chileno y la gente. Y recién ahí empecemos a pensar, pero él dicta cátedra... Me indigna que los medios le den espacio a un delincuente y después nos quejemos de la violencia e inseguridad que hay”, añadió el antofagastino.