Sergio Jadue vuelve a la carga y crítica duramente a Pablo Milad tras el fracaso de la Roja en las Eliminatorias

La Roja volvió a fracasar en las Eliminatorias. El equipo de Ricardo Gareca cayó por 2-0 ante Bolivia y quedó sin chances matemáticas de acceder al próximo Mundial. Por tercera vez consecutiva, el elenco nacional no estará en el certamen planetario. No clasifica desde Brasil 2014.

En medio de la crisis del fútbol nacional, Sergio Jadue vuelve a la carga contra Pablo Milad, el presidente de la ANFP. El extimonel del balompié criollo, quien permanece en Estados Unidos en su calidad de testigo protegido tras haber confesado sus delitos de soborno en el marco de la investigación del FIFA Gate, se manifiesta a través de sus redes sociales.

Durante los últimos meses, tras años de silencio, el calerano ha vuelto a la luz pública. Primero reactivando su cuenta de X, luego creando una de Instagram y también participando de un podcast.

Jadue criticó a Milad.

Carga contra Milad

Ahora fue un extenso comunicado el que subió. “Son días muy tristes para todos los que amamos a nuestra Selección. Fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva. Sumaremos nuevamente 16 años sin ir a una Copa del Mundo. Eliminados en Bolivia, que ya había ganado en el Nacional. Chilenos fueron a alentar a Argentina la semana pasada. No puede volver a pasar”, inicia su escrito.

“Quiero que Chile vaya a la Copa de 2030, tal como la última vez, cuando viajamos juntos a Brasil 2014. Pero para eso, hay que hacer cambios inmediatos, y no sólo el DT. Dos de las tres clasificatorias fallidas son de Pablo Milad. Llevas tres fracasos seguidos: Lasarte, Berizzo y Gareca. ¿De verdad van a dejar que elija el cuarto? La discusión no es el entrenador para la próxima eliminatoria. Lo central es que no puede ser Milad quien lo escoja", añadió.

Después enumeró las complicaciones que tienen en Quilín. “Ningún entrenador serio va a venir ahora con miras al 2030, si a fines de 2026 hay elecciones en la ANFP. La historia nos ha demostrado que el DT se va cuando llega un nuevo directorio (Acosta, Bielsa, Sampaoli, Rueda, por citar los últimos). Se necesita esperanza, cambios, noticias positivas. Imagino que estamos de acuerdo en que Milad es cualquier cosa menos eso. Hay que llamar a elecciones de la ANFP ahora, no perder un minuto. No basta solo con Gareca”, comentó.

“Milad debe renunciar. Cobrar uno o dos ‘súper sueldos’ más y volver a su tierra. Que salga si quiere en todas las fotos del Mundial Sub 20, que siga en el COL cobrando 75 millones mensuales. Y después del Sub 20, para la casa. Pero que no tome más decisiones, por favor. Y que un nuevo directorio vaya de inmediato en la búsqueda de un entrenador de verdad”, remarcó.

Finalmente, Jadue criticó los dichos de Milad cuando se refiere al eventual legado que busca dejar en la ANFP. “Ya no se sostiene seguir engrupiendo”, dijo.