Fernando Véjar explica por qué expulsó a Arturo Vidal en la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano

Colo Colo tuvo una complicada jornada en el estadio Municipal de La Florida. El Cacique cayó ante Audax Italiano y, además, sufrió con la expulsión de Arturo Vidal. El volante recibió tarjeta roja cerca del final del compromiso y no podrá estar en el partido ante la UC.

Luego del encuentro, el árbitro Fernando Véjar habló de la situación con el mediocampista y explicó su determinación. “Fue por reclamos”, dijo el silbante a radio Cooperativa.

Arturo Vidal protagonizó una polémica expulsión ante Audax Italiano. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En zona mixta, Vidal criticó duramente el cometido del réferi. “La expulsión es de locos, no entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar. En Segunda o Tercera División podría si no le gusta la presión o si no aguanta a un jugador de alto nivel o que un capitán le diga las cosas. Que te saquen amarilla por eso creo que es de locos”, lanzó.

“Ojalá que los próximos partidos nos toquen mejores árbitros. Lo estaba haciendo bien, pero cuando uno le dice cosas y no sabe reaccionar, o a ellos no más les gusta tratar mal a los jugadores, creo que eso está muy mal. Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije ‘hueón, en el primero te demoraste un segundo cuando nos anulaste el gol que hicimos, ¿y en este lo haces tán rápido?’. Ahí no le gustó mucho, después le dije: ‘hueón, revísalo, revísalo’ y me sacó las dos amarillas’”, añadió.

“Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije: ‘en el primer tiempo te demoraste un segundo en anularnos el gol, y en esta lo aprobaste rápido’, y no le gustó mucho. Le dije “revísalo, revísalo” y me mostró las dos amarillas”, complementó. “No, es doble amarilla. No le dije ningún garabato. Le dije ‘soy el capitán y soy el único que te puede hablar’. La verdad es que me han tocado buenos árbitros en Chile, pero este árbitro no está para dirigir partidos de Colo Colo o la U”, expresó.

Por su lado, Jorge Almirón también abordó la expulsión de Vidal, pero evitó profundizar. “Terminó el partido, me metí al vestuario y tengo que venir a la conferencia. No hablé con los jugadores. No lo pensé todavía, estoy pensando en el partido de hoy. Claro que es importante no tenerlo para los partidos que siguen”, dijo el DT en la rueda de prensa.