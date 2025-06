El anticipo de Jorge Almirón sobre la salida de Lucas Cepeda: “Seguramente a Colo Colo le va a entrar un buen dinero”

Audax Italiano le propinó una dolorosa derrota a Colo Colo, cortando la levantada que venía protagonizando el Cacique. Los itálicos se instalaron en la cima del torneo junto a Coquimbo Unido, siendo los dos punteros de la Liga de Primera tras el cierre de la primera rueda.

Sobre ello se refirió el técnico Jorge Almirón, que lamentó la caída en el Bicentenario de La Florida. “Por cómo se dio el partido, lo pudimos haber ganado, tuvimos situaciones para hacerlo. Por ese deseo de ganar, ellos aprovecharon una jugada que tuvieron para el 2-1. Luego nosotros tuvimos para empatarlo, pero no se pudo. Las sensaciones son de bronca por el esfuerzo que hizo el equipo”, indicó el estratega.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, Audax es uno de los animadores del torneo. Creo que el partido fue muy parejo. Por momentos, dominamos el juego y tenía la sensación de que nosotros estábamos más cerca de ganar, pero hay que pegar en los momentos importantes y no lo hicimos”, complementó.

Almirón también habló sobre el inicio del mercado de pases: “Es momento de reuniones, de tener tranquilidad y de ver qué situaciones se van a concretar. Hay jugadores que seguramente los vendrán a buscar de otros clubes. Hay varias cosas que hablar”, dijo.

¿La despedida de Cepeda?

Almirón también se refirió a la posible salida de Lucas Cepeda, quien está siendo sondeado por equipos extranjeros. “Todavía no he hablado nada con Daniel Morón. No sé si Cepeda va a partir o no. A mí nadie me ha dicho que ha llegado una oferta formal por Cepeda. Hay mucha especulación”, indicó sobre el zurdo.

“Lucas ha tenido un buen rendimiento desde que llegó al club. Ha ido creciendo, llegó a la selección chilena y es un jugador importante, además es joven. Entonces, claro que tiene mucho futuro, por no hay nada concreto hoy”, continuó.

“Si hay una venta, seguramente a Colo Colo le va a entrar un buen dinero porque Cepeda viene de la Primera B y cuando llegó no era tan conocido. En un año se convirtió en un jugador importante para el club”, sentenció.