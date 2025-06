Arturo Vidal se compara con Iván Zamorano tras su nueva expulsión en Colo Colo

Arturo Vidal fue expulsado este domingo. Es la quinta tarjeta roja que recibe el volante en su segundo período en Colo Colo. En esta ocasión, fue el árbitro Fernando Véjar quien se la mostró, en el enfrentamiento que vivieron ante Audax Italiano.

Luego del partido, el mediocampista hizo sus descargos. “La expulsión es de locos, no entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar. En Segunda o Tercera División podría si no le gusta la presión o si no aguanta a un jugador de alto nivel o que un capitán le diga las cosas. Que te saquen amarilla por eso creo que es de locos”, dijo.

Vidal se lanzó contra el juez Fernando Vejar tras ser expulsado ante Audax Italiano. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“Ojalá que los próximos partidos nos toquen mejores árbitros. Lo estaba haciendo bien, pero cuando uno le dice cosas y no sabe reaccionar, o a ellos no más les gusta tratar mal a los jugadores, creo que eso está muy mal. Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije ‘hueón, en el primero te demoraste un segundo cuando nos anulaste el gol que hicimos, ¿y en este lo haces tán rápido?’. Ahí no le gustó mucho, después le dije: ‘hueón, revísalo, revísalo’ y me sacó las dos amarillas’”, añadió.

“No, es doble amarilla. No le dije ningún garabato. Le dije ‘soy el capitán y soy el único que te puede hablar’. La verdad es que me han tocado buenos árbitros en Chile, pero este árbitro no está para dirigir partidos de Colo Colo o la U”, expresó.

Claro que una de las frases que llamó la atención fue una comparación que hizo el ex Bayern Múnich. “Estas cosas han pasado antes. Le pasó a (Iván) Zamorano cuando quiso ser figura, tal como lo dijo un amigo hace tiempo. Pero ya está”, comentó, en referencia a la expulsión del exdelantero en la final del Apertura 2003, entre Colo Colo y Cobreloa.