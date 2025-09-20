SUSCRÍBETE
El Deportivo

Mbappé vuelve a ser figura: Real Madrid se impone al Espanyol y sigue con canasta perfecta en LaLiga

Un tanto de Éder Militao y otro del delantero francés comandaron la victoria sobre los Pericos. Los merengues no saben de derrotas en el arranque del certamen español y son líderes absolutos.

Vicente González 
Vicente González
Kylian Mbappé lideró la victoria del Real Madrid sobre Espanyol

Si Kylian Mbappé brilla, el Real Madrid festeja. Gracias a una nueva actuación descollante del astro francés, el conjunto de la capital española se impuso por 2-0 al Espanyol, en condición de local, y llegó a los 15 puntos en LaLiga. Son líderes absolutos con canasta perfecta.

Los merengues volvían a presentarse ante su público en el estadio Santiago Bernabéu, tras el debut triunfal en la Champions League frente al Olympique de Marsella. Al igual que en el duelo contra los franceses, la Casa Blanca adoptó el protagonismo rápidamente en su escenario y dominó las acciones contra los Pericos.

En ese contexto, un zapatazo de Éder Militao trasladó la supremacía al marcador. Cuando el equipo blanco estaba volcado sobre el ataque, el defensor brasileño remató de larga distancia a los 22′ y la clavó en el ángulo. Si bien el portero Marko Dmitrović alcanzó a tocarla con la punta de los dedos, la potencia del disparo terminó siendo diferencial.

Con la tranquilidad de la primera cifra, los dirigidos por Xabi Alonso fueron en la búsqueda del segundo tanto. Allí, Mbappé tuvo la oportunidad de anotar, sin embargo, desperdició un contraataque orquestado por Vinícius Junior en los descuentos de la primera parte.

Pero el delantero francés no iba a fallar en el complemento. Apenas a los 47′, el parisino siguió con la tónica con los disparos desde fuera del área y ajustó un derechazo inatajable para el guardameta serbio. Séptimo tanto en seis partidos para ‘Kiki’ durante este arranque de temporada.

Tras la anotación, el galo siguió intentando, pero no pudo añadir otra diana a su estadística personal. Un remate a los 66′ estuvo cerca, pero el arquero balcánico contuvo en doble instancia. En el rebote, Vini estrelló el balón en el vertical.

Ya con el resultado asegurado fue turno para las ovaciones. El Santiago Bernabéu se cayó en aplausos cuando Mbappé salió reemplazado para dar ingreso a Jude Bellingham. El inglés jugó por primera vez en la campaña tras el Mundial de Clubes, donde fue operado de la clavícula. Eduardo Camavinga también hizo su debut luego de haber superado una lesión.

Con los 15 puntos, el Real Madrid se mantiene con puntaje ideal y le saca cinco unidades de ventaja al Barcelona, que este domingo juega su partido de la fecha ante el Getafe. En la próxima fecha los de Xabi Alonso se enfrentan contra el Levante, el martes 23 a las 16.30 horas de Chile.

