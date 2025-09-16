Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions

Real Madrid aún no encuentra el punto alto en la temporada. El equipo capitalino consiguió estrenarse con una victoria en el Bernabéu ante Marsella, pero solo dos penales convertidos permitieron la remontada del más ganador de la Champions.

Furioso partido en la capital hispana con un equipo local que ya siente la mano del entrenador vasco Xabi Alonso. Porque esta versión del equipo merengue es muy diferente al juego reactivo que proponía Carlo Ancelotti.

Una escuadra blanca que no duda en ejercer una presión alta y constante sobre sus rivales, nueva política que tuvo en el cuadro marsellés a su último objetivo. Porque el primer cuarto de hora fue todo para los hispanos, quienes se prodigaron varias aproximaciones.

La más clara en los pies de Kylian Mbappé, ahogado por la buena tapada de Gerónimo Rulli. También con el argentino Franco Mastantuono (el jugador más joven en ser titular en un partido de Champions en su club) como protagonista, quien incluso tuvo un disparo en un vertical que se fue paralelo a la línea de sentencia.

Tras esa sacudida inicial, el elenco más popular del fútbol galo logró salir del agobio y se atrevió acercarse un poco más a la portería del belga Thibaut Courtois. Así, a los 22 minutos, el visitante instaló la sorpresa tras ponerse en ventaja. Mason Greenwood apuró a Arda Güler en la mitad de la cancha y Timothy Weah fusiló al belga al arquero belga para el 1-0.

Pese a la ventaja, el equipo de la Costa Azul no renunció al ataque. A los 26’, el mismo Weah estuvo muy cerca de poner el segundo, repelido por Courtois con la punta de los dedos para enviar la pelota al tiro de esquina.

En la jugada siguiente, el Madrid consiguió poner un poco más de justicia a lo que ocurría en el barrio de Chamartín. Geoffrey Kondogbia derribó a Rodrygo en el área y Mbappé no falló para colocar el 1-1 mediante tiro penal.

El epílogo de la primera parte tampoco estuvo exento de llegadas. Mastantuono y Mbappé seguían fustigando a Rulli, mientras que el gabonés Pierre Emerick Aubameyang también estuvo próximo a desequilibrar el marcador.

En la segunda parte, la escuadra francesa se dio cuenta que la rapidez de sus futbolistas podía poner en jaque al cuadro madrileño que se mostraba lento en el retroceso.

Cerca del reinicio del partido, un largo disparo de Aubameyang -autor de 7 goles en su registro ante Real Madrid, cinco de ellos en esa cancha- volvió a exigir lo mejor de Courtois.

Todo se complicó para los merengues en el final del duelo. A los 72’, un infantil cabezazo de Carvajal (había ingresado a los 3’ por Trent Alexander-Arnold) terminó con el capitán en las duchas tras recibir la tarjeta roja.

Sin embargo, a falta de diez minutos, una polémica mano del argentino Facundo Medina terminó en un nuevo penal para los merengues, cobrado por el árbitro bosnio Irfan Pljto. Mbappé no falló y puso el 2-1 en un partido que se hacía complicado para los locales.

Arsenal gana en España

En el primer turno del estreno de la Fase de Liga, Arsenal de Inglaterra dio un golpe de autoridad tras imponerse por 2-0 en su visita a Athletic en Bilbao. El brasileño Gabriel Martinelli abrió la cuenta a los 72’, solo segundos después de su ingreso. A tres del final, el belga Leandro Trossard puso cifras definitivas.

La sorpresa de la jornada la dio el Qarabag de Azerbaiyán, cuadro que venció con remontada por 3-2 al Benfica, en Portugal, después de ir en desventaja de 2-0.

Otros resultados: Juventus 4, Borussia Dortmund 4; PSV Eindhoven 1, Union Saint Gilloise 3; Tottenham 1, Villarreal 0.