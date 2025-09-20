SUSCRÍBETE
Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20

Hasta la fecha, el presidente de la FIFA avisó que solo viajará hacia Chile para presenciar la definición del Mundial, programada para el 19 de octubre, en el Estadio Nacional.

Matías Parker
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Pablo Milad. Foto: Gentileza ANFP.

La jornada inaugural del Mundial Sub 20, que se disputará el próximo sábado 27 de septiembre, a las 20 horas, en el Estadio Nacional, no solo tendrá a las selecciones de Chile y Nueva Zelanda como protagonistas.

En los sectores VIP del coliseo ñuñoíno, diferentes personalidades estarán presentes en la cita, que tendrá un show en el que se presentarán a las 24 selecciones participantes.

De momento, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, avisó que solo viajará para la final del certamen planetario. Es decir, estará en Santiago para el duelo que se dispute el 19 de octubre, en el reducto capitalino. Más allá de la ausencia del dirigente suizo, la FIFA pidió reservar toda una zona VIP para las diferentes autoridades y exfutbolistas que estarán presentes en el Nacional.

El timonel que sí confirmó su asistencia fue Alejandro Domínguez, mandamás de la Conmebol. Hace unas semanas, el paraguayo le exigió a la Roja quedarse con el título mundial.

“A corto plazo tenemos un Mundial en Chile. Querido Pablo Milad, queridos presidentes, permítanme decirles que cambió la cultura: clasificar no es suficiente, ya no queremos festejar clasificaciones, queremos conquistar el mundo”, dijo. “Quienes nos representen en el Mundial de Chile, incluido el país anfitrión, nos tienen que representar con las ganas de ganar y salir a buscar que el título se quede en Sudamérica”, complementó.

Entre las autoridades políticas, el Presidente Gabriel Boric confirmó su asistencia. Incluso, según pudo averiguar La Tercera, la máxima autoridad del país evalúa realizar una pauta en el Nacional, justo un día antes del duelo entre Chile y Nueva Zelanda. Lo acompañará Jaime Pizarro, ministro del Deporte, quien ha participado en el levantamiento del histórico evento que se realizará en el país.

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20

