El Deportivo

El Betis de Pellegrini vuelve a ganar y escala en LaLiga antes de su estreno por la Europa League

Abriendo la quinta fecha del campeonato español, el cuadro verdiblanco superó 3-1 a la Real Sociedad. Los pupilos del Ingeniero, que llevaban tres partidos sin victorias, debutan el próximo miércoles en la arena continental, contra el Nottingham Forest inglés.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
El Betis de Manuel Pellegrini derrotó a la Real Sociedad. Foto: @RealBetis

Mientras está en medio de su sexta temporada al mando del Betis, Manuel Pellegrini ha sembrado dudas respecto a su permanencia en la tienda verdiblanca. Su vínculo finaliza el próximo año y aún no existen novedades sobre la renovación, lo que ha despertado una serie de versiones. Con ese asunto sobre la mesa, los béticos abrieron la quinta fecha de LaLiga superando a la Real Sociedad por 3-1, para escalar en la tabla.

Siendo local en La Cartuja de Sevilla, toda vez que el estadio Benito Villamarín ha iniciado su reconstrucción, los pupilos del Ingeniero tenían una oportunidad ideal para volver a las victorias después de tres partidos sin festejar. Los vascos, que han sabido ser protagonistas en los últimos años, llegaron a Andalucía sin triunfos en el campeonato y con un rendimiento preocupante.

Pellegrini alineó a lo mejor que tenía a disposición: Antony instalado por la derecha, Abde Ezzalzouli en la izquierda y Giovani Lo Celso en labores de enlace, dejando a Cucho Hernández como centrodelantero. Temprano, el Betis pegó. En los 7 minutos, el colombiano Hernández abrió la cuenta con una gran definición ajustada, tras pase filtrado de Lo Celso. Se auguraba una jornada dulce en La Cartuja.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Lamentablemente para los intereses béticos, las fallas defensivas le entregaron a la Real Sociedad la ocasión de igualar. En los 13′, Brais Méndez sacó un zurdazo colocado para batir a Pau López. Todo nació de una mala salida del local. Junior Firpo, lateral izquierdo, erró en un pase hacia el medio y provocó el descalabro.

En el marco de un duelo rápido, el Betis sintió el golpe del empate. Las constantes fallas en la salida molestaban a Pellegrini, quien le pidió a su portero que despejara largo si es que no tenía opción de pase. Casi todo el ataque verdiblanco, en el primer periodo, se gestó por la izquierda con Ez Abde. El brasileño Antony no era factor por el otro costado. Se notaba su falta de fútbol.

Para el complemento, el Betis marcó superioridad desde el inicio. En ese sentido, el marroquí Abde fue determinante, finalizando mejor las acciones y generando ocasiones de peligro. En los 48′, el 10 verdiblanco ayuda para el 2-1, que termina siendo un autogol del meta Alex Remiro. Tras un centro de Fornals, el portero vasco salta junto a Ez Abde y acaba golpeando erróneamente el balón, que ingresa a su portería.

Luego de perdonar varias veces, finalmente se dio el 3-1 gracias a Pablo Fornals. En los 69′, el exvolante del West Ham define por el centro del área tras un envío bajo de Bellerín. Todo nació de un gran pase de Lo Celso, quien ha relevado de buena manera al lesionado Isco, en la labor de enlace. Con el tercer tanto, se sentenció el encuentro.

Después de tres partidos, el Real Betis Balompié ganó. Tuvo dos empates (1-1 con el Celta de Vigo y 2-2 visitando al Levante) y una derrota (1-2 con el Athletic de Bilbao). Con seis partidos jugados, el Ingeniero y compañía se instalan en el cuarto lugar de LaLiga con 9 puntos. El triunfo de hoy sirve de aliciente para el estreno en la Europa League. El próximo miércoles, los últimos subcampeones de la Conference League recibirán al Nottingham Forest, abriendo su presencia en las competencias UEFA en el curso 25-26.

Más sobre:Fútbol internacionalBetisReal SociedadManuel PellegriniLaLigaLiga españolaEuropa League

