Preocupación azul: Marcelo Díaz enciende las alarmas en la U de cara a la revancha frente a Alianza Lima

Marcelo Díaz sufrió un problema muscular y está en duda para la revancha ante Alianza Lima.

Marcelo Díaz había recuperado la titularidad en la final de la Supercopa ante Colo Colo. El capitán de Universidad de Chile lo hizo de muy buena manera frente a los albos y ese buen desempeño le había permitido volver a ser estelar frente a Alianza Lima en la capital peruana, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En el encuentro del jueves, Carepato estaba cumpliendo una correcta actuación hasta que sintió molestias físicas, que lo obligaron a abandonar la cancha en el entretiempo. “El cambio de Marcelo Díaz es por una carga muscular”, explicó el DT Gustavo Álvarez sobre el motivo que obligó a reemplazar al mediocampista de 38 años.

En ese sentido, Díaz se someterá a diversos estudios para confirmar la gravedad de la lesión y así poder confirmar o descartar un eventual desgarro. De cualquier modo, esta situación lo pone en duda de cara a la revancha, programada para el jueves 25, a las 21.30, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Posible reemplazo

En Perú, el reemplazante del exmundialista fue el uruguayo Sebastián Rodríguez, uno de los refuerzos de este segundo semestre. Bigote dejó muy conforme al entrenador estudiantil, quien no dudó en llenarlo de elogios tras el encuentro.

“Lo vi muy bien. Me parece que entró en un partido muy intenso, en una cancha que estaba rápida, porque estaba bastante mojada, no era fácil. Y la verdad es que Seba entró muy bien, me alegra mucho por él”, destacó el estratega.

Para el partido de vuelta, Álvarez espera contar con Israel Poblete y con Lucas Di Yorio. Este último se sometió a una cirugía de menisco y está en la última etapa de su recuperación.