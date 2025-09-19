Iguala un registro de Usain Bolt: Noah Lyles se corona campeón por cuarta vez consecutiva en los 200 metros

“Quiero ser en 2027 el único hombre que ha ganado cinco títulos en los 200 metros”, declaraba este viernes un exultante Noah Lyles, momentos después de que las cámaras y los abrazos de felicitaciones lo invadieran luego de haber sido el gran protagonista del día en el Estadio Olímpico de Tokio. El nacido en Gainesville se coronó como campeón del mundo por cuarta vez consecutiva en los 200 metros, una especialidad que domina desde la edición de Doha 2019.

El estadounidense, de 28 años, se quedó con la prueba con un tiempo de 19 segundos y 52 centésimas, en la que su compatriota Kenny Bednarek (19.58) acabó en el segundo lugar y tercero fue el jamaicano Bryan Levell (19.64).

Con esto, dejó atrás la amargura vivida cinco días antes luego de un resultado que él no esperaba en los 100 metros, en donde ganó un bronce.

Noah Lyles 🇺🇸 wins GOLD in the men's 200m at the Tokyo 2025 World Championships in 19.52s!🥇



🥈 Kenny Bednarek 🇺🇸 19.58

🥉 Bryan Levell 🇯🇲 19.64

4. Letsile Tebogo 🇧🇼 19.65pic.twitter.com/5jPhJhUjZp — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 19, 2025

Va por Usain Bolt

Los imponentes cuatro títulos consecutivos que registra le dieron la posibilidad de igualar una marca de la leyenda Usain Bolt, quien también se coronó cuatro veces seguidas, desde Berlín 2009 a Pekín 2015. Lyles ya anticipó que quiere superar ese registro.

“Sabía que tenía que tener paciencia y acelerar en el final de la carrera, que siento que he controlado. He estado relajado y he cumplido mi trabajo”, declaró después de la competencia.

Además, reconoció que competir en esa ciudad japonesa no le traía buenos recuerdos por lo que vivió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (que se disputaron en 2021 por la pandemia del Covid-19): “No tengo buenos recuerdos de los Juegos de Tokio 2021. En ese momento estaba deprimido, pero esta vez tengo energía. Me encanta lo que hago y soy feliz. Tengo el mejor equipo de apoyo y el mejor público que podría haber pedido. Mi cara está rebosante de luz sobre Tokio. Es un momento increíble y de tanta alegría que recordaré para siempre. Ahora quiero ganar la medalla de oro en el relevo”, cerró.