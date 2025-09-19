SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Incertidumbre a la vuelta”: la reacción de la prensa peruana tras el empate de la U ante Alianza en Lima

Los azules igualaron 0-0 en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Daniel Bustos 
Daniel Bustos
Foto: Joel Alonzo/Photosport JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

Universidad de Chile volvía a jugar un encuentro internacional luego de la barbarie ocurrida ante Independiente en Avellaneda en agosto. Los azules, quienes pasaron la llave según el fallo de la Conmebol, enfrentaron este jueves a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en Matute. Un partido caliente, con expulsiones, goles anulados y reclamos de penales no cobrados. Al final, fue un sin goles, por lo que todo se definirá en la vuelta, que se disputará la próxima semana en Chile.

El empate fue uno de los principales temas que abordó la prensa peruana en las últimas horas. Por ejemplo, el sitio Depor se centró en su titular por la evitable expulsión del experimentado defensor Carlos Zambrano a los 64 minutos: “Una Roja irresponsable e incertidumbre a la vuelta: Alianza igualó con la U. de Chile”.

En tanto, medios como La República fueron algo más mesurados en el análisis: “Alianza Lima no pudo dar el primer golpe en la llave por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante la U. de Chile. Pese a jugar como local en el estadio Alejandro Villanueva, el equipo íntimo solo empató 0-0 en un partido que terminó jugando con 10 hombres por la expulsión de Carlos Zambrano. Ahora, el equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito tendrá que jugarse la clasificación a semifinales en Coquimbo, cuando dispute el partido de vuelta”.

Foto: Joel Alonzo/Photosport JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

Por último, esa misma línea siguió diario El Comercio, aunque también apareció como un punto importante la roja a Zambrano: “El partido fue una montaña de emociones, ambos equipos anotaron, pero fueron anulados por fuera de juego y una mano previa, respectivamente. Carlos Zambrano, fue expulsado en el equipo limeño y de esa manera se quedaron con 1 menos a los 64 minutos. El partido de vuelta se jugará el próximo jueves en Coquimbo”.

¿Cuándo juegan la vuelta la U y Alianza?

El partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será el próximo jueves 25 de septiembre a las 21.30 horas de nuestro país, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de Coquimbo.

Cabe destacar que el compromiso se jugará sin público, ya que los estudiantiles están sancionados a raíz de los graves incidentes ocurridos en Argentina ante Independiente.

