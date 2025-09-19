Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”.

La expedición de Universidad de Chile por Lima dejó un empate sin goles. En Matute, ante Alianza, los azules mantuvieron la llave abierta para la vuelta en Coquimbo.

“El trámite del partido estuvo siempre controlado. Por momentos dominamos y en otros fue parejo, pero con pocas llegadas en los dos arcos”, resumió el técnico Gustavo Álvarez. La U empezó buscando el protagonismo, con un arranque prometedor: a los cinco minutos, Maximiliano Guerrero anotó tras pase filtrado de Assadi, pero el VAR anuló por fuera de juego.

Alianza intentó hacer daño con las contras, usando a sus punteros como lanzas. “La principal arma ofensiva de Alianza eran las contras con sus extremos, entonces me parece que no es conveniente defender con laterales amonestados”, explicó Álvarez.

El primer tiempo transcurrió con pocas emociones, aunque con momentos de tensión. Hubo reclamos por un penal, y un gol de Gaibor fue anulado por una mano de Quevedo antes del remate. Para la segunda parte, la expulsión de Carlos Zambrano a los 63′ abrió una ventana para la U. “Después de la expulsión cambia como ataca Alianza. Con once defendía 4-4-1-1, con diez pasó a 4-4-1”, explicó Álvarez.

La U movió piezas: entró el Tucu Contreras por Guerra y más tarde Leandro Fernández, buscando abrir la muralla peruana. “Es muy difícil sostener en el tiempo un nivel creciente. Mis delanteros necesitan una evolución y yo soy el encargado. Se logra conversando con ellos y entrenando. Tenemos muy buenos delanteros que deben recuperar su mejor versión. Confío mucho en ellos”, dijo el DT.

Álvarez también se mostró autocrítico, pero realizó una advertencia: “No estoy conforme con el resultado. Uno siempre aspira a ganar, pero conozco las dificultades de jugar como visita y no caigo en que cuando el rival quedó con diez se tuvo que haber ganado. Tenían uno menos para atacar, no para defender. Espero poder ganar la semana que viene y que este empate haya servido”.

El próximo capítulo será en Coquimbo, a puertas cerradas. La U tendrá que resolver la serie sin el apoyo de su gente, otra vez bajo la presión de un partido decisivo. “Jugar a puertas cerradas ya lo vivimos. Tenemos como objetivo pasar a la siguiente llave y debemos sobreponernos a todo”, dijo el estratega.