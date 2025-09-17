La insólita razón por la que el boxeador Terence Crawford devolvió los cinturones al derrotado Canelo Álvarez

El sábado pasado se derrumbó una verdadera leyenda del boxeo moderno. El mexicano Saúl Canelo Álvarez perdió los títulos unificados de los supermedianos ante Terence Crawford, el retador de Omaha, quien se llevó cuatro cinturones en la misma velada.

Tras la derrota, el azteca decidió mandar un contundente mensaje a los aficionados y al mundo de este rudo deporte, en general. En medio de las fuertes reacciones que se multiplicaron tras haber perdido sus cinturones de los supermedianos, el tapatío no se amilanó para encarar la situación.

El rico deportista, quien pese a la derrota se llevó una bolsa de 150 millones de dólares a su abultada cuenta corriente, eligió sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje para describir el momento.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, se lee en la historia.

Asimismo, agradeció la presencia de sus cercanos y el apoyo de la mayoría de los 70 mil que asistieron al Allegiant Stadium de Las Vegas, el estadio donde juega Raiders del fútbol americano de la NFL.

“Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ¡Viva México, Cabrones!”, escribió el nativo de Guadalajara.

Extraña escena

Pero en el final de la pelea se vivió un peculiar momento. Una vez concluidas las preguntas de la conferencia de prensa, Canelo Álvarez cedió el micrófono a Crawford.

Momentos antes, ambos pugilistas ya habían intercambiado algunas palabras en secreto. Justo después de esa escena, el estadounidense oriundo de Omaha en Nebraska le devolvió sus cuatro cinturones mundiales al mexicano tras haberlo despojado de ellos en 12 rounds.

Imágenes que generaron confusión y muchas interrogantes entre los fanáticos ocasionales, pues la mayoría cree que el ganador se debería llevar los títulos a casa.

Tal como explica el medio norteamericano TUDN, la razón detrás del gesto de Crawford no fue solamente una mera cortesía, sino porque todo nuevo campeón tiene la obligación de regresar los cintos al entonces saliente monarca. Acción que se explica porque esos mismos cinturones están personalizados y se conservan para siempre en el palmarés del boxeador perdedor.

En ese escenario, Crawford recibió a su debido tiempo los cinturones originales de cada organismo con su nombre, fecha y demás detalles personalizados que lo avalan como el nuevo mandamás de la categoría supermediano.

Es más, el nuevo campeón lució sus nuevos trofeos el lunes por la noche, cuando fue entrevistado a la transmisión oficial de la derrota de Las Vegas ante Los Angeles Chargers, por la segunda jornada de la National Football League.

