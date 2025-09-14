SUSCRÍBETE
El Deportivo

Terrence Crawford derrota a Canelo Álvarez y se queda con los títulos mundiales del mexicano

En un intenso combate el púgil estadounidense impuso sus términos marcando un nuevo hito en el boxeo.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.

El histórico encuentro entre Terrence Crawford y Canelo Álvarez dejó a un nuevo campeón indiscutido del peso supermediano. Tras una decisión unánime de los jueces fue el estadounidense el que se quedó con los cuatro cinturones en disputa tras el combate que se llevó a cabo en Las Vegas.

Los jueces determinaron darle el triunfo a Crawford con una tarjeta de 116-112, 115-113 y 115-113, confirmando el dominio que pudo verse sobre el ring.

“Me siento genial. Cualquiera puede ser un don nadie”, expresó Terence Crawford tras la victoria. “La gente dudó de mí y dijo que no podía vender y que no tenía personalidad. Me descartaron durante años, pero todo quedó demostrado esta noche”, comentó el estadounidense.

Con esta victoria el registro de Crawford aumenta a 42 combates ganados con 31 nocauts, confirmando la vigencia de su legado como uno de los púgiles más importantes del boxeo actual.

“Estoy bendecido por Dios. La gente no me dio crédito ni creyó en mí. Pero estarán decepcionados y llorarán esta noche”, manifestó.

Por su parte, Canelo Álvarez suma 63 triunfos, dos empates y desde este sábado una tercera derrota como profesional. “Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford”, expresó desde el ring.

Minutos más tarde, en conferencia de prensa, profundizó: “Yo sigo sintiéndome un campeón pase lo que pase. Sabíamos que Crawford es un gran boxeador (...) Lo intenté con todas mis fuerzas pero él se merece todo el mérito”.

Millonario premio

De acuerdo con los números del contrato firmado por Canelo Álvarez con el productor árabe, esta pelea le asegura al tapatío una cifra cercana a los 150 millones de dólares. Al otro lado, el retador Crawford se queda con 50 millones de la moneda estadounidense.

Además, el presidente de la empresa de artes marciales mixtas UFC, el empresario Dana White, que también promociona el combate reveló que existirá una bonificación por rendimiento. Asimismo, Al-Alshikh confirmó que habrá también bonos por KO en el combate.

Una bolsa de más de US$ 200 millones que pone a esta pelea entre las cinco más lucrativas de la historia, aunque todavía lejos de los montos que se manejaban en otras épocas.

El primer puesto se lo lleva el evento de 2015, cuando Floyd Mayweather venció por los puntos al filipino Manny Pacquiao. La llamada Pelea del Siglo generó alrededor de 814 millones de dólares, mitad de esa cifra en las entradas por PPV.

BoxeoTerrence CrawfordCanelo Álvarez

