De picar mal un penal a recibir un gol en la jugada siguiente: el grosero error de Lionel Messi en la goleada al Inter Miami

Lionel Messi tuvo una jornada para el olvido en el fútbol de Estados Unidos. El astro argentino, acostumbrado a brillar en la mayoría de los partidos de la Major League Soccer (MLS), fue señalado como el principal culpable de la goleada que sufrió el Inter Miami a manos del Charlotte FC, en calidad de visita.

La Pulga recibió las críticas en el gigante norteamericano por un grosero error. Cuando el partido estaba 0-0, al cabo del minuto 32, el rosarino tuvo la chance de marcar la apertura de la cuenta a través de un lanzamiento penal. Habitualmente, el transandino suele capitalizar esas acciones, sin embargo, en esta ocasión prefirió picar el balón y el portero rival le adivinó las intenciones al quedarse parado en el centro.

Lionel Messi 🇦🇷 intentó un penal a lo Panenka en Charlotte-Inter Miami. Lo atajó el arquero.pic.twitter.com/rKT9ojKYoG — VSports Team (@VSportsTM) September 14, 2025

Lo peor de aquella situación no fue el fallo propiamente tal, sino lo que vino en la jugada posterior. Inmediatamente tras el penal fallado de Messi, el conjunto de Carolina del Norte anotó la primera cifra del partido. El argentino, de un momento a otro, se vistió de villano en el conjunto de las Garzas.

Dos minutos después del penal que malogró Messi 🇦🇷, Charlotte convirtió el 1-0 ante Inter Miami. Lo anotó Idan Toklomati.pic.twitter.com/HpbFafZ1JD — VSports Team (@VSportsTM) September 14, 2025

Pero el efecto dominó que trajo el despilfarro del ex Barcelona desde los 12 pasos no se quedó ahí. En la segunda mitad, Idan Toklomaty (autor del primer gol) volvió a castigar por duplicado a la zaga compuesta por Maximiliano Falcón y el chileno-argentino Tomás Avilés, estableciendo su hat trick y un abultado resultado de 3-0.

Con este error del campeón del mundo, Inter Miami se aleja de los puestos de vanguardia de la Conferencia Este de la MLS. El elenco rosa acumuló 46 puntos en 26 partidos disputados y se ubicó octavo, lejos de las 57 unidades que tiene Philadelphia Union, líder de la zona (con 30 partidos jugados).