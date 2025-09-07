La contundente sanción a Luis Suárez por escupir a un rival tras perder la final de la Leagues Cup con el Inter Miami

La polémica acción de Luis Suárez sigue generando reacciones en Norteamérica. En el desenlace de la final de la Leagues Cup, en la que el Seattle Sounders derrotó por 3-0 al Inter Miami, el delantero uruguayo protagonizó un escándalo al escupir a un asistente técnico del equipo rival. Este fin de semana, después de varios días de espera, conoció su sanción.

El dictamen del torneo que agrupa a clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX fue contundente contra el futbolista charrúa. “Al finalizar el partido, el jugador de Inter Miami CF Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders”, parte el comunicado del ente norteamericano. “De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Suárez una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”, añaden.

Si bien la sanción es ejemplificadora en el ámbito internacional, el otrora atacante del Barcelona y Atlético de Madrid también podría verse expuesto a medidas en la competencia local. Cabe recordar que la Leagues Cup es un certamen separado de la MLS.

Otros castigos y disculpas

El ente rector de la Leagues Cup no solo se pronunció por el caso de Luis Suárez. Según apuntan desde Estados Unidos, el organismo también aplicó severas sanciones al resto de los involucrados en la batahola. En el escrito se señala que el miembro del cuerpo técnico de los Sounders, Steven Lenhart, acabó recibiendo un castigo de cinco partidos; mientras que Tomás Avilés y Sergio Busquets, ambos jugadores del Inter Miami, fueron multados con tres y dos partidos, de forma respectiva.

Una vez conocidas estas penalizaciones, a Suárez no le quedó otra alternativa que ofrecer su arrepentimiento a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.“Quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido. Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, escribió el atacante.

El Pistolero manifestó su preocupación por un nuevo episodio que lo pone en el ojo del huracán. “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco se merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”, concluyó.