SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La contundente sanción a Luis Suárez por escupir a un rival tras perder la final de la Leagues Cup con el Inter Miami

El delantero uruguayo recibió un duro castigo por parte de la organización que agrupa a los clubes de la MLS y la Liga MX, luego del polémico episodio en los minutos finales de la definición ante Seattle Sounders.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Luis Suárez conoció la sanción por escupir a un rival en la Leagues Cup.

La polémica acción de Luis Suárez sigue generando reacciones en Norteamérica. En el desenlace de la final de la Leagues Cup, en la que el Seattle Sounders derrotó por 3-0 al Inter Miami, el delantero uruguayo protagonizó un escándalo al escupir a un asistente técnico del equipo rival. Este fin de semana, después de varios días de espera, conoció su sanción.

El dictamen del torneo que agrupa a clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX fue contundente contra el futbolista charrúa. “Al finalizar el partido, el jugador de Inter Miami CF Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders”, parte el comunicado del ente norteamericano. “De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Suárez una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”, añaden.

Si bien la sanción es ejemplificadora en el ámbito internacional, el otrora atacante del Barcelona y Atlético de Madrid también podría verse expuesto a medidas en la competencia local. Cabe recordar que la Leagues Cup es un certamen separado de la MLS.

Otros castigos y disculpas

El ente rector de la Leagues Cup no solo se pronunció por el caso de Luis Suárez. Según apuntan desde Estados Unidos, el organismo también aplicó severas sanciones al resto de los involucrados en la batahola. En el escrito se señala que el miembro del cuerpo técnico de los Sounders, Steven Lenhart, acabó recibiendo un castigo de cinco partidos; mientras que Tomás Avilés y Sergio Busquets, ambos jugadores del Inter Miami, fueron multados con tres y dos partidos, de forma respectiva.

Una vez conocidas estas penalizaciones, a Suárez no le quedó otra alternativa que ofrecer su arrepentimiento a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.“Quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido. Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, escribió el atacante.

El Pistolero manifestó su preocupación por un nuevo episodio que lo pone en el ojo del huracán. “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco se merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:FútbolLuis SuárezInter MiamiMLSFútbol internacionalLionel Messi

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Argentina: comienzan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Elizalde descarta reducción de gasto social y que sugerencias de comisión asesora sean implementadas en este gobierno

Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos mientas Metro informa cierre de estaciones

Joven ucraniana refugiada en Estados Unidos fue brutalmente asesinada en un tren en Charlotte

Por orden judicial: dos jóvenes pintan muro que ellos mismos rayaron en Puerto Montt

Lo más leído

1.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

4.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

5.
Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Temblor hoy, domingo 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?
Chile

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Elizalde descarta reducción de gasto social y que sugerencias de comisión asesora sean implementadas en este gobierno

Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos mientas Metro informa cierre de estaciones

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

“No sé cuáles eran sus intenciones...”: Sammis Reyes rompe el silencio y responde al ninguneo de Claudio Bravo
El Deportivo

“No sé cuáles eran sus intenciones...”: Sammis Reyes rompe el silencio y responde al ninguneo de Claudio Bravo

“Estuve a punto de soltarlo todo”: la confesión de Aryna Sabalenka tras alcanzar la gloria en el US Open

La nueva baja que suma la Roja de Nicolás Córdova a días del partido ante el Uruguay de Marcelo Bielsa

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

De excesos y cautelas
Cultura y entretención

De excesos y cautelas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Argentina: comienzan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires
Mundo

Argentina: comienzan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Joven ucraniana refugiada en Estados Unidos fue brutalmente asesinada en un tren en Charlotte

Papa León XIV canoniza al primer santo milenial, Carlo Acutis, el“influencer de Dios”

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas