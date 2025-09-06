SUSCRÍBETE
El Deportivo

La U le solicita a Conmebol recibir a Alianza Lima en Coquimbo por la Copa Sudamericana

El club realizó una petición formal para la revancha de cuartos de final ante los peruanos, fijada para el 25 de septiembre, con el propósito de afrontar de mejor manera un complejo calendario. ¿Y el Estadio Nacional? Estará reservado para el Mundial Sub 20.

Por 
Cristian Barrera
 
Julián Concha
La U pretende hacer de local en Coquimbo en Sudamericana. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El fallo de la Conmebol, positivo desde lo futbolístico y negativo desde lo económico para la U. El cuadro azul ya piensa en una serie de cuestiones logísticas que deberá resolver para afrontar los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, sin descuidar la Liga de Primera.

En este sentido, Universidad de Chile tiene un calendario apretado, marcado por la Supercopa ante Colo Colo. La ANFP fijó la definición para el domingo 14 de septiembre, en el estadio Santa Laura. Sin embargo, el conjunto estudiantil planteó la idea de adelantar el partido para el 13, para así tener un día más de preparación para el duelo de ida ante los peruanos, en la capital incaica, pero la idea fue rechazada por Carabineros debido a la proximidad con el 11 de septiembre, fecha que demanda un amplio despliegue policial, lo que impedía organizar un operativo de la envergadura de un Superclásico. Por eso, jugar con juveniles ante el Cacique es la opción que barajan los universitarios.

En medio de las negociaciones y los reclamos liderados por el presidente de Azul Azul, Michael Clark, la U también se activa para resolver y clarificar su panorama. Según confirmaron a El Deportivo, ya realizaron una solicitud formal ante la Conmebol para poder hacer de local ante Alianza Lima en Coquimbo.

Un apretado calendario

El motivo de la petición surge a raíz de la imposibilidad de utilizar el Estadio Nacional por el Mundial Sub 20, y a la cercanía con el duelo ante Deportes La Serena por la Liga de Primera. Dicho encuentro estaba previsto para el fin de semana del 12, 13 y 14 de septiembre, pero fue reprogramado debido a la Supercopa. El objetivo de los estudiantiles es prolongar su estadía en la región de Coquimbo para, posteriormente, también disputar el encuentro ante los papayeros.

De esta forma, la U deberá jugar el 14 de este mes ante Colo Colo, en el Santa Laura; el 18 ante Alianza Lima, en el Alejandro Villanueva, por la Sudamericana; el 25 disputará la revancha ante los peruanos, en el Sánchez Rumoroso de Coquimbo; y el 28 visitará a La Serena en La Portada. Un septiembre que bien puede valer una temporada.

En tanto, al igual que Universidad de Chile, el equipo dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito pretende reprogramar el partido previo al inicio de la serie de cuartos de final. Los peruanos solicitaron suspender el duelo por Liga 1 ante Chankas, con el fin de concentrarse solo en el cruce con los de Gustavo Álvarez.

