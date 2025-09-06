SUSCRÍBETE
El Deportivo

Figura de Alianza Lima aborda la llave con la U en la Copa Sudamericana tras el fallo de la Conmebol

El delantero Alan Cantero anticipa el enfrentamiento ante los azules.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Figura de Alianza Lima aborda la llave con la U en la Copa Sudamericana tras el fallo de la Conmebol.

La Conmebol zanjó el caso que mantenía en vilo a Independiente y a Universidad de Chile. El ente rector del fútbol sudamericano resolvió otorgar el paso a cuartos de final de la Copa Sudamericana a la U, luego de los graves incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América de Avellaneda. Aquel día, la violencia impidió la continuidad normal del partido, lo que finalmente derivó en la eliminación administrativa del conjunto argentino.

De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez se instaló entre los ocho mejores del certamen continental y ya conoce a su próximo rival: Alianza Lima. La llave arrancará el jueves 18 de septiembre en Perú, mientras que la revancha está programada para el 25 del mismo mes en Santiago, aunque sin público, tal como estableció la sanción tras los incidentes.

La U se medirá ante Alianza Lima en cuartos de final.

En la antesala del cruce, el delantero del cuadro del Rímac, Alan Cantero, analizó la resolución y anticipó el enfrentamiento. “Estamos preparándonos, muy enfocados en lo que viene. Todos sabemos que la U es un rival difícil, por algo también está donde está. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, hemos venido sacando buenos resultados y vamos a seguir de la misma manera”, señaló el atacante argentino.

El choque entre azules y blanquiazules trae recuerdos. Ambos equipos se midieron en los octavos de final de la Copa Libertadores 2010. Cantero reconoció que el ambiente ya comienza a sentirse en Lima: “Muchos lo están tomando como revancha, pero nosotros estamos tranquilos. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero tenemos la primera chance en casa y es donde tenemos que sacar ventaja”.

En esa línea, el atacante remarcó la importancia de abrir la llave con un triunfo. “Vamos a hacer todo para tratar de ir más tranquilos a Chile. Siempre es importante sumar en casa. No define nada, pero te da tranquilidad. Estamos bien, preparándonos y venimos trabajando muy bien”, complementó.

Cantero también lamentó que el duelo de vuelta en Santiago se dispute sin público. “Es una lástima porque la gente nos viene acompañando donde juguemos y es muy importante para nosotros. Pero sabemos que igual vamos a tener el apoyo de ellos. Primero de local haremos todo posible para ganar en casa y después representar de la mejor manera afuera”, concluyó.

