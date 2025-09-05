SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Los manda a la FIFA: la U se aburre de Independiente y lo acusa de promover el odio

El elenco estudiantil publicó un comunicado en respuesta a los reclamos del cuadro de Avellaneda y le dice que pueden dirigir sus quejas a Zúrich.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Los manda a la FIFA: la U se aburre de Independiente y lo acusa de promover el odio. Andrés Piña/Photosport

Universidad de Chile le responde a Independiente. A través de una declaración oficial, el cuadro laico contraatacó a los reclamos del elenco de Avellaneda. Ahí, se muestran contrarios a la misiva que envió el equipo presidido por Nestor Grindetti a Alejandro Domínguez, donde se incluyen dardos a la administración de Azul Azul.

“El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Don Alejandro Domínguez Wilson-Smith, mediante la cual el CA Independiente manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano, la que resolvió las denuncias formuladas en contra del Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile y, luego, plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de CONMEBOL y de su Presidente, las cuales resultan INACEPTABLES e INTOLERABLES”, establecen de entrada.

“A este respecto, cabe señalar que el Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie. Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos”, añaden.

Luego, al cierre, hacen un llamativo llamado al cuadro rojo a dirigir sus reclamos expresamente a la FIFA.

“Todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias, así como la reglamentación interna y disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano. Asimismo, al participar de dichas competiciones y de la orgánica sudamericana -por intermedio de nuestras Federaciones- aceptamos acogernos a sus órganos jurisdiccionales, lo que otorga la posibilidad, a todos los clubes del continente, de reclamar las decisiones jurisdiccionales, en la sede correspondiente. En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza”, establecen en la tienda estudiantil.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLa UUniversidad de ChileFútbol NacionalFIFAConmebolIndependienteCopa Sudamericana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Grau dice que gobierno está analizando propuestas de comisión asesora por recorte fiscal

Gobierno espera que el proyecto de litio de Enami y Rio Tinto comience a operar entre 2032 y 2034

“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Bancada RN envía carta a Boric y pide que reconsidere decisión de dar urgencia a proyecto de aborto legal

Más de 2,5 millones de personas siguen en listas de espera en 2025 pese a que 1,3 millones salieron este semestre

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

3.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

4.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

5.
A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones
Chile

“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones

Bancada RN envía carta a Boric y pide que reconsidere decisión de dar urgencia a proyecto de aborto legal

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Grau dice que gobierno está analizando propuestas de comisión asesora por recorte fiscal
Negocios

Grau dice que gobierno está analizando propuestas de comisión asesora por recorte fiscal

Gobierno espera que el proyecto de litio de Enami y Rio Tinto comience a operar entre 2032 y 2034

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Los manda a la FIFA: la U se aburre de Independiente y lo acusa de promover el odio
El Deportivo

Los manda a la FIFA: la U se aburre de Independiente y lo acusa de promover el odio

En vivo: Novak Djokovic enfrenta a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue