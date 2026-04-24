Kast descarta que rechazo de megarreforma paralice al gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión

Santiago, 24 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa donde se refiere a temas de contingencia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Tras sostener una serie de actividades, entre ellas, la inauguración del año académico de la Universidad de Chile, el Presidente José Antonio Kast brindó un punto de prensa para abordar temas de contingencia, tal como se comprometió en la mañana.

En primer lugar, el Mandatario abordó el proyecto Plan de Reconstrucción Nacional, su reforma clave que fue ingresada este miércoles al Congreso.

Consultado sobre si el gobierno quedaría paralizado en caso de que se rechace la iniciativa, señaló que “es un proyecto importante, relevante, pero por ningún motivo el no tener éxito en uno u otro proyecto paraliza un gobierno”.

En esa línea, con respecto a las críticas que han surgido por parte del mundo del municipalismo en especial a la medida que busca eliminar contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores, sostuvo que el proyecto aún no ha sido “sociabilizado bien con cada una de las asociaciones de municipalidades, con los alcaldes, solo han habido conversaciones con algunos de ellos”.

Eso sí, reforzó: “Nosotros no queremos a las comunas más vulnerables, a aquellos municipios que reciben recursos del Fondo Común Municipal, y por eso hemos señalado que se van a hacer los aportes necesarios al Fondo Común Municipal para respaldar que no haya una afectación al desarrollo de la actividad municipal. Pero eso es algo que se va a seguir conversando”.

Sobre las conversaciones con las diferentes bancadas, dijo que hasta ahora el diálogo “ha sido bueno”, pero que les sorprendió el anuncio de parlamentarios de izquierda de recurrir al Tribunal Constitucional antes de que el proyecto fuera ingresado al Congreso.

“Habría sido bueno que las personas lean todo el proyecto, y que en la medida en que vayan surgiendo dudas, inquietudes, se vayan presentando donde corresponde (...) Y recién ahí, cuando uno ya tiene todos los antecedentes, se usa hacer una reserva de constitucionalidad. Yo no había visto antes, cuando fui parlamentario, que se anunciaran recursos al Tribunal Constitucional, incluso antes de leer el mensaje y el proyecto ingresado a la Cámara”, acotó.

Respaldo a Quiroz

Por otro lado, el jefe de Estado fue inquirido sobre los dichos de dirigentes de Chile Vamos que plantean que la coalición es el sustento político del gobierno, también sobre las críticas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, todo en medio de los llamados de unidad del sector que ha hecho el Presidente.

En torno a estas diferenciaciones, Kast dijo: “Yo creo que es sano que haya debate. Lo que puedo decir es que la relación entre los ministros del comité político, tanto Mara Sedini, José García Ruminot, Claudio Alvarado, con el ministro Jorge Quiroz y el ministro Daniel Mas, ha sido muy buena. Ha habido un trabajo en equipo como nunca”.

“El debate político es bienvenido, pero en general no me hago cargo de comentarios legítimos que pueda hacer cualquier persona cuando estamos viendo cosas concretas, avances concretos en esas materias como en otras. Por lo tanto, bienvenido los comentarios, las críticas constructivas, y seguramente tendremos oportunidad de sentarnos a conversar y acoger, así como lo hemos hecho con todos los líderes políticos, sus inquietudes”, agregó.

Dicho eso, respaldó con todo el trabajo de su ministro de Hacienda, esto a propósito de las “falencias graves” que acusó el exministro de Vivienda Cristián Monckeberg (RN) en su gestión: “ Yo no podría reconocer ninguna de las falencias graves que alguien señale del ministro Quiroz . Yo encuentro que ha sorprendido a todas las personas y sería bueno organizar alguna reunión con aquellos que tienen una mirada más crítica con el ministro Quiroz”.

Eso sí, recalcó: “A esas personas, no a los que son de nuestro sector, les pediría algo de prudencia en sus opiniones y mirar cuáles fueron las condiciones en las cuales entregaron al país. A las personas que son más del sector, feliz de que organicemos un encuentro y que ellos puedan conversar, incluso debatir directamente con el ministro Quiroz”.

Contraloría: almuerzo en La Moneda y gastos de la OPE

Finalmente, aseguró que el oficio de Contraloría por el almuerzo que tuvo con sus excompañeros de universidad en La Moneda, fue contestado. También señaló que “no hubo financiamiento público, salvo por el servicio".

Asimismo, por la auditoría que inició el ente contralor tras la publicación en La Segunda sobre pagos efectuados a personal y otros gastos asociados a la Oficina del Presidente Electo (OPE), conocida como la “Moneda chica”, el Presidente reiteró lo ya señalado por Presidencia ayer.

“Por el tema de la OPE tampoco hubo gasto público, el gasto público que se dio es el mismo que se dio en los cambios de mandos anteriores, que es para los días previos al cambio de mando. Una parte de las personas que colaboran en esa acción rinden a un fondo público”.

“En el gobierno de Sebastián Piñera, creo que fueron más o menos 20 personas. En el gobierno de Gabriel Boric, también más o menos 20 personas. Y en la asunción del mando que me tocó a mí, fueron más o menos 10 personas. Por lo tanto, esos antecedentes se las han entregado a la Contraloría”, añadió.