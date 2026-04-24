EE.UU. envía este sábado una delegación a Islamabad para entablar conversaciones “directas” con Irán

La Casa Blanca ha confirmado este viernes el envío de una delegación estadounidense a Islamabad, Pakistán, con vistas a mantener conversaciones directas para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero en Irán, en medio de una tregua indefinida anunciada esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Puedo confirmar que el enviado especial (Steve) Witkoff y Jared Kushner volarán mañana por la mañana a Pakistán para entablar conversaciones, conversaciones directas, mediadas por los paquistaníes, quienes han sido amigos y mediadores increíbles durante todo este proceso con representantes de Estados Unidos”, ha declarado su portavoz, Karoline Leavitt, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

La portavoz de la Casa Blanca ha explicado que Witkoff y Kushner viajan a la capital paquistaní porque “los iraníes solicitaron esta conversación en persona”, por lo que el mandatario estadounidense ha decidido enviar a Steve y Jared para “escuchar lo que tienen que decir”. “Esperamos que sea una conversación productiva y que permita avanzar hacia un acuerdo”, ha asegurado.

The Washington Post destacó que la Casa Blanca no enviará al vicepresidente JD Vance, ya que Teherán ha decidido no enviar a su principal negociador.

Las autoridades iraníes no han confirmado la celebración de un encuentro, si bien el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, comienza esta noche una gira por Pakistán, Omán y Rusia para comentar con sus respectivos homólogos la situación actual en la guerra que libra contra Estados Unidos e Israel, bajo un precario alto el fuego y con un estrecho de Ormuz bajo doble bloqueo de Irán y Estados Unidos.

Antes del anuncio, el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní ha confirmado breves conversaciones telefónicas entre su titular, Mohamad Ishaq Dar, y Araqchi y Lavrov, respectivamente, para rematar los últimos flecos de la gira del ministro iraní.