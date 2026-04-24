Matías Claro respalda a José María Buljubasich en Cruzados: “Es el gerente deportivo más exitoso de la historia de la UC”

Ha sido una semana movida en San Carlos de Apoquindo. La salida de Juan Tagle y el arribo de Matías Claro a la presidencia de Cruzados es un remezón importante en la estructura dirigencial.

En esa línea, el nuevo timonel estudiantil mantiene las bases. Por ejemplo, respalda a José María Buljubasich en su cargo. Lo hace basándose en los resultados que ha tenido el exarquero en sus 16 años en la concesionaria. “Claramente el gerente deportivo que tenemos hoy es el más exitoso de la historia de la Católica”, dijo a radio ADN.

Matías Claro, nuevo presidente de Cruzados. Foto: Comunicaciones Cruzados

“Estos ruidos también pasan por el rendimiento de local en los años que estuvimos sin estadio. Hoy estamos recuperando ese nivel. Nosotros estamos muy contentos con el profesionalismo y la forma de trabajar de José María. Creemos que, además, es la persona indicada para el plan C29. Está muy empoderado y es la persona indicada para la gestión deportiva. Cuenta con toda la confianza del directorio”, remarcó.

El plan C29 del que habla el presidente Cruzados es el foco que ponen en las renovaciones que tendrá el club. “En 2017 hicimos una planificación estratégica que se llamó C23. Se alineó el trabajo hasta 2023. En ese minuto no se hizo algo más porque estaba el proyecto estadio. Ahora hasta 2029 se trabajará en estructura y a medida que se generen recursos y desarrollando el masterplan”, explicó.

Claro remarca en que la competitividad de la UC irá en alza con los ingresos del Claro Arena. “Estamos buscando potenciar aún más el equipo. Hay muchas oportunidades de poder, con los recursos que tenemos y lo extra que genera el estadio. Este año invertimos en un 20% más en el plantel. Ese trabajo no se ve en este fin de semana ni en el invierno, pero si en dos o tres ventanas de contratación se notará mucho”, comentó.