La expectativa de Matías Claro en la UC: “La misma energía que pusimos para el Claro Arena ahora debe ir al área deportiva”

Matías Claro encabezó su primera rueda de prensa como presidente de Cruzados, luego de ser elegido por el directorio para liderar Universidad Católica por los próximos tres años. En la instancia estuvo acompañado por el vicepresidente Hernán de Solminihac. “La elección de Matías fue por unanimidad”, señaló el exministro de Obras Públicas.

Por su parte, Claro señaló que el foco de su gestión estará en el área deportiva. “Hemos querido definir en este mandato de tres años, posterior a un período tan exitoso como el de Juan Tagle, que la misma energía que pusimos para el Claro Arena sea potenciada en el área deportiva. Ese va a ser el foco de nuestro trabajo”, indicó.

El nuevo timonel de la UC afirmó que la meta institucional será competir en todos los torneos nacionales hasta el final de cada temporada. “Nuestro objetivo siempre va a ser que hasta el último partido vamos a pelear todos los campeonatos en Chile (Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga). Hoy estamos en una posición muy expectante. Podemos campeonar en alguno de los tres torneos y vamos a hacer el esfuerzo máximo para ganar los tres”, sostuvo.

Matías Claro, Hernán de Solminihac y Francisco Lavín. Foto: Cruzados

En materia internacional, Claro fijó como meta avanzar en la Copa Libertadores. “El objetivo internacional es pasar la fase de grupos y estar en la ronda de eliminación. Esa es la meta que le transmitimos a la gerencia deportiva”, afirmó.

El dirigente también abordó el presente del equipo en el torneo continental y las reuniones con Daniel Garnero y José María Buljubasich. “He tenido conversaciones informales con el cuerpo técnico. Durante la semana tendremos algo más formal. En la mañana tuve una larga reunión con la gerencia deportiva y los objetivos son los que transmitimos. En la Copa Libertadores sabemos que estamos en el grupo de la muerte, pero el triunfo que tuvimos ante Cruzeiro da expectativas de pasar de fase”, señaló.

“Como hincha uno quiere ganar todo, pero ahora soy presidente y hay que ser responsable. Yo creo que si logramos la meta de pasar la fase de grupos, en algún minuto que se nos puede dar. Las copas internacionales son un poco de suerte, qué te tocó en las rondas. En Chile somos contra David contra Goliat, pero la semana pasada demostramos que esto es fútbol y se pueden dar las ocasiones. Si pasamos regularmente de rondas, alguna vez se nos va a dar lograr un nuevo título internacional”, enfatizó.

En relación con la estructura deportiva, el presidente respaldó el trabajo de Buljbasich y señaló que el crecimiento económico del club permitirá fortalecer el plantel. “La gerencia deportiva cuenta con el total apoyo de este directorio. Queremos potenciar lo bueno que tenemos. Nuestra gestión deportiva desde que está Cruzados es histórica. Queremos potenciar eso”, indicó.

“En cuanto al plantel, este año se ha hecho un trabajo responsable, que es distinto a ser austero. Eso nos ha permitido ser exitosos. En la medida que se generan recursos, se potencia el plantel. Este año se hizo un esfuerzo grande”, agregó.

Además, vinculó el desarrollo del Claro Arena con la capacidad de inversión futura. “En la medida que sigamos creciendo, que el estadio nos dé nuevos recursos, siempre vamos a hacer el esfuerzo para potenciar el plantel”, señaló.

Finalmente, se refirió a eventual presencia de hinchas de Colo Colo y la U en futuros encuentros en el recinto precordillerano. “No he tenido la oportunidad de hablar con el delegado presidencial, pero hemos evaluado cómo se gestionan los partidos clase A y ha tenido buenos resultados. Han disminuido los problemas que históricamente habían al juntarse barras conflictivas. Por ahora nuestra visión es seguir con lo que se ha hecho. Ha sido positivo para estos partidos y la imagen del fútbol a la opinión pública”, concluyó.