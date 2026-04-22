SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La expectativa de Matías Claro en la UC: “La misma energía que pusimos para el Claro Arena ahora debe ir al área deportiva”

    El nuevo presidente de Cruzados aborda las metas que tendrá su mandato. Respalda al gerente José María Buljubasich y anticipa la postura de la UC ante el eventual retorno de hinchas visitantes en los clásicos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La expectativa de Matías Claro en la UC: “La misma energía que pusimos para el Claro Arena ahora debe ir al área deportiva”. Foto: @cruzados

    Matías Claro encabezó su primera rueda de prensa como presidente de Cruzados, luego de ser elegido por el directorio para liderar Universidad Católica por los próximos tres años. En la instancia estuvo acompañado por el vicepresidente Hernán de Solminihac. “La elección de Matías fue por unanimidad”, señaló el exministro de Obras Públicas.

    Por su parte, Claro señaló que el foco de su gestión estará en el área deportiva. “Hemos querido definir en este mandato de tres años, posterior a un período tan exitoso como el de Juan Tagle, que la misma energía que pusimos para el Claro Arena sea potenciada en el área deportiva. Ese va a ser el foco de nuestro trabajo”, indicó.

    El nuevo timonel de la UC afirmó que la meta institucional será competir en todos los torneos nacionales hasta el final de cada temporada. “Nuestro objetivo siempre va a ser que hasta el último partido vamos a pelear todos los campeonatos en Chile (Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga). Hoy estamos en una posición muy expectante. Podemos campeonar en alguno de los tres torneos y vamos a hacer el esfuerzo máximo para ganar los tres”, sostuvo.

    Matías Claro, Hernán de Solminihac y Francisco Lavín. Foto: Cruzados

    En materia internacional, Claro fijó como meta avanzar en la Copa Libertadores. “El objetivo internacional es pasar la fase de grupos y estar en la ronda de eliminación. Esa es la meta que le transmitimos a la gerencia deportiva”, afirmó.

    El dirigente también abordó el presente del equipo en el torneo continental y las reuniones con Daniel Garnero y José María Buljubasich. “He tenido conversaciones informales con el cuerpo técnico. Durante la semana tendremos algo más formal. En la mañana tuve una larga reunión con la gerencia deportiva y los objetivos son los que transmitimos. En la Copa Libertadores sabemos que estamos en el grupo de la muerte, pero el triunfo que tuvimos ante Cruzeiro da expectativas de pasar de fase”, señaló.

    “Como hincha uno quiere ganar todo, pero ahora soy presidente y hay que ser responsable. Yo creo que si logramos la meta de pasar la fase de grupos, en algún minuto que se nos puede dar. Las copas internacionales son un poco de suerte, qué te tocó en las rondas. En Chile somos contra David contra Goliat, pero la semana pasada demostramos que esto es fútbol y se pueden dar las ocasiones. Si pasamos regularmente de rondas, alguna vez se nos va a dar lograr un nuevo título internacional”, enfatizó.

    En relación con la estructura deportiva, el presidente respaldó el trabajo de Buljbasich y señaló que el crecimiento económico del club permitirá fortalecer el plantel. “La gerencia deportiva cuenta con el total apoyo de este directorio. Queremos potenciar lo bueno que tenemos. Nuestra gestión deportiva desde que está Cruzados es histórica. Queremos potenciar eso”, indicó.

    “En cuanto al plantel, este año se ha hecho un trabajo responsable, que es distinto a ser austero. Eso nos ha permitido ser exitosos. En la medida que se generan recursos, se potencia el plantel. Este año se hizo un esfuerzo grande”, agregó.

    Además, vinculó el desarrollo del Claro Arena con la capacidad de inversión futura. “En la medida que sigamos creciendo, que el estadio nos dé nuevos recursos, siempre vamos a hacer el esfuerzo para potenciar el plantel”, señaló.

    Finalmente, se refirió a eventual presencia de hinchas de Colo Colo y la U en futuros encuentros en el recinto precordillerano. “No he tenido la oportunidad de hablar con el delegado presidencial, pero hemos evaluado cómo se gestionan los partidos clase A y ha tenido buenos resultados. Han disminuido los problemas que históricamente habían al juntarse barras conflictivas. Por ahora nuestra visión es seguir con lo que se ha hecho. Ha sido positivo para estos partidos y la imagen del fútbol a la opinión pública”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaMatías ClaroCruzados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jorge Teillier en sus propias palabras: “La poesía no apaga fuegos, los enciende”

    Oficialismo y el PDG valoran ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso y resaltan beneficios a la clase media

    Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago

    Candidato argentino enciende disputa por la ONU y apunta a Bachelet por no contar con respaldo del gobierno de Kast

    Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto que modifica el Código Penal para aumentar sanciones por turbazos

    Cancillería dispone investigación por funcionarios que seguirían realizando gestiones para postulación de Bachelet

    Lo más leído

    1.
    Años de conflictos: la tensa relación con la Corporación que agotó a Mosa y gatilló la salida del Bloque Vial de Colo Colo

    Años de conflictos: la tensa relación con la Corporación que agotó a Mosa y gatilló la salida del Bloque Vial de Colo Colo

    2.
    Las razones del Bloque Vial para salir de Colo Colo: la trama que tiene a Aníbal Mosa a un paso del control total de ByN

    Las razones del Bloque Vial para salir de Colo Colo: la trama que tiene a Aníbal Mosa a un paso del control total de ByN

    3.
    De vigilar a Cathy Barriga en la cárcel al Clásico Universitario: Diego Flores, el gendarme que arbitrará la U ante la UC

    De vigilar a Cathy Barriga en la cárcel al Clásico Universitario: Diego Flores, el gendarme que arbitrará la U ante la UC

    4.
    El gobierno aborda la polémica reflexión de Natalia Duco sobre la ropa que se le debe entregar a los deportistas

    El gobierno aborda la polémica reflexión de Natalia Duco sobre la ropa que se le debe entregar a los deportistas

    5.
    Conmoción en el fútbol chileno: fallece jugador de la categoría Sub 15 de Huachipato

    Conmoción en el fútbol chileno: fallece jugador de la categoría Sub 15 de Huachipato

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    Oficialismo y el PDG valoran ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso y resaltan beneficios a la clase media
    Chile

    Oficialismo y el PDG valoran ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso y resaltan beneficios a la clase media

    Candidato argentino enciende disputa por la ONU y apunta a Bachelet por no contar con respaldo del gobierno de Kast

    Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto que modifica el Código Penal para aumentar sanciones por turbazos

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión
    Negocios

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión

    Entel anuncia plan de inversiones por casi US$650 millones para 2026 y Juan Hurtado se despide de la firma

    Industria de fondos mutuos supera los US$ 100.000 millones en patrimonio al cierre del primer trimestre

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento
    Tendencias

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Elche de Lucas Cepeda derrota a Atlético de Madrid para escapar de la zona de descenso y comprometer al Sevilla
    El Deportivo

    Elche de Lucas Cepeda derrota a Atlético de Madrid para escapar de la zona de descenso y comprometer al Sevilla

    La expectativa de Matías Claro en la UC: “La misma energía que pusimos para el Claro Arena ahora debe ir al área deportiva”

    Sin hinchas provenientes desde Santiago: la inédita medida de Universidad de Concepción para el duelo ante Colo Colo

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago
    Cultura y entretención

    Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson

    U. de Chile exhibirá histórico libro de Neruda creado durante la Guerra Civil Española

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas
    Mundo

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.

    Dimiten los ministros de Exteriores y Defensa de Perú por la decisión del presidente de paralizar compra de F16

    Dip de alcachofas con grana padano
    Paula

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running