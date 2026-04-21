“Chiqui Tagle”: Juan Tagle reacciona al curioso apodo que le dieron los hinchas del fútbol chileno

Juan Tagle vivió sus últimas horas como presidente de Cruzados. Este lunes se llevó a cabo la junta de accionistas de la concesionaria y se definió la composición del nuevo directorio. “En organizaciones dinámicas, los ciclos se renuevan y le deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período. Su gestión será clave para continuar fortaleciendo esta institución, y contarán siempre con mi apoyo. Estoy convencido de que las bases construidas permitirán seguir avanzando con fuerza y ambición y en mí encontrarán un colaborador permanente para seguir en la senda de los éxitos impulsados desde altos desafíos”, señaló el abogado en la instancia.

Una vez finalizada la reunión, el saliente timonel de la UC abordó su futuro tras salir de la conducción del cuadro estudiantil. En la instancia no descartó un retorno al balompié. “Por ahora estaré en el ámbito privado, tengo que devolverle algo a mis socios en el Estudio Prieto, que me han ayudado todos estos años. Seguro me reencontraré con el fútbol, aquí en Católica, en algún momento. Espero que me queden años de vida para esa oportunidad. No me imagino totalmente fuera del fútbol por el resto de mi vida”, dijo.

El plantel de la UC se despidió de Juan Tagle en sus últimas horas como presidente. Foto: Captura Cruzados

“Seguiré viniendo al estadio siempre, acompañando a los jugadores en el camarín cuando me lo permitan. En todas las instancias que Universidad Católica pida apoyo, siempre voy a estar. Las críticas serán privadas, porque prestaré apoyo al equipo y sus dirigentes, porque se lo difícil que es esto. El futuro se verá, ahora vuelvo a mi profesión de abogado. Siempre con un ojo puesto en Católica y en el fútbol chileno”, añadió.

En esa línea, Tagle agradeció el apoyo de los fanáticos en sus últimos días como presidente de Cruzados. “Ha sido multitudinaria la cantidad de expresiones de cariño y agradecimiento. Son pocos los mensajes negativos que veo, incluso en las redes sociales, que es un ámbito bastante tóxico”, comentó.

“Algunos no los veo porque los bloqueo, pero porque me insultaron, no porque me criticaron. A los que me critican los he mantenido”, añadió.

El abogado también abordó el apodo “Chiqui” Tagle, que le colocaron algunos fanáticos en las redes sociales. Un sobrenombre que nació a raíz de una comparación con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA. “No conozco ese apodo...”, dijo de entrada.

Luego reconoció estar al tanto. “Lo respondí, se me había olvidado. No me gusta ese apodo”, enfatizó. Aun así, minimizó el apodo en comparación con otros mensajes: “A los hinchas agradezco el cariño. En vivo nunca viví ninguna situación desagradable, normalmente apoyo, saludos y fotos”.