SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Chiqui Tagle”: Juan Tagle reacciona al curioso apodo que le dieron los hinchas del fútbol chileno

    El expresidente de Cruzados se refirió al sobrenombre de "Chiqui" (en alusión a Claudio Tapia) que le colocaron algunos fanáticos en las redes sociales.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Tras su salida de la UC: Juan Tagle aborda el curioso apodo que le dieron los hinchas. Foto: @cruzados

    Juan Tagle vivió sus últimas horas como presidente de Cruzados. Este lunes se llevó a cabo la junta de accionistas de la concesionaria y se definió la composición del nuevo directorio. “En organizaciones dinámicas, los ciclos se renuevan y le deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período. Su gestión será clave para continuar fortaleciendo esta institución, y contarán siempre con mi apoyo. Estoy convencido de que las bases construidas permitirán seguir avanzando con fuerza y ambición y en mí encontrarán un colaborador permanente para seguir en la senda de los éxitos impulsados desde altos desafíos”, señaló el abogado en la instancia.

    Una vez finalizada la reunión, el saliente timonel de la UC abordó su futuro tras salir de la conducción del cuadro estudiantil. En la instancia no descartó un retorno al balompié. “Por ahora estaré en el ámbito privado, tengo que devolverle algo a mis socios en el Estudio Prieto, que me han ayudado todos estos años. Seguro me reencontraré con el fútbol, aquí en Católica, en algún momento. Espero que me queden años de vida para esa oportunidad. No me imagino totalmente fuera del fútbol por el resto de mi vida”, dijo.

    El plantel de la UC se despidió de Juan Tagle en sus últimas horas como presidente. Foto: Captura Cruzados

    “Seguiré viniendo al estadio siempre, acompañando a los jugadores en el camarín cuando me lo permitan. En todas las instancias que Universidad Católica pida apoyo, siempre voy a estar. Las críticas serán privadas, porque prestaré apoyo al equipo y sus dirigentes, porque se lo difícil que es esto. El futuro se verá, ahora vuelvo a mi profesión de abogado. Siempre con un ojo puesto en Católica y en el fútbol chileno”, añadió.

    En esa línea, Tagle agradeció el apoyo de los fanáticos en sus últimos días como presidente de Cruzados. “Ha sido multitudinaria la cantidad de expresiones de cariño y agradecimiento. Son pocos los mensajes negativos que veo, incluso en las redes sociales, que es un ámbito bastante tóxico”, comentó.

    “Algunos no los veo porque los bloqueo, pero porque me insultaron, no porque me criticaron. A los que me critican los he mantenido”, añadió.

    El abogado también abordó el apodo “Chiqui” Tagle, que le colocaron algunos fanáticos en las redes sociales. Un sobrenombre que nació a raíz de una comparación con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA. “No conozco ese apodo...”, dijo de entrada.

    Luego reconoció estar al tanto. “Lo respondí, se me había olvidado. No me gusta ese apodo”, enfatizó. Aun así, minimizó el apodo en comparación con otros mensajes: “A los hinchas agradezco el cariño. En vivo nunca viví ninguna situación desagradable, normalmente apoyo, saludos y fotos”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaCruzadosJuan TagleChiqui TapiaClaudio TapiaChiqui Tagle

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mosa vuelve a la carga: lanza segunda OPA por casi US$10 millones para hacerse con el control de Blanco y Negro

    China reitera a Pakistán su “apoyo total” a la mediación entre Estados Unidos e Irán

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Trump asegura que desenterrar los restos nucleares que quedan en Irán será un proceso “largo y arduo”

    Cómo los animales salvajes se están adaptando a la vida urbana, según la ciencia

    Qué se sabe sobre las drogas psicodélicas y sus efectos, tras la orden de Trump de “flexibilizar” su investigación

    Lo más leído

    1.
    La vergonzosa frase de seleccionado argentino que se hizo viral tras perder la final del Sudamericano Sub 17

    La vergonzosa frase de seleccionado argentino que se hizo viral tras perder la final del Sudamericano Sub 17

    2.
    Real Madrid gana la Youth League y enfrentará a Santiago Wanderers en la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    Real Madrid gana la Youth League y enfrentará a Santiago Wanderers en la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    3.
    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro

    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro

    4.
    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    5.
    “Esto es un fútbol brillante”: la Conmebol no olvida la hazaña de la UC ante Cruzeiro

    “Esto es un fútbol brillante”: la Conmebol no olvida la hazaña de la UC ante Cruzeiro

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dueño de taller mecánico mata a hombre de un disparo de escopeta en Cerro Navia

    Diputada Ossandón (RN) destaca importancia de revisar el fin de la franquicia Sence: “No puedes llegar y cortar todo porque crees que no funciona”

    Mosa vuelve a la carga: lanza segunda OPA por casi US$10 millones para hacerse con el control de Blanco y Negro
    Negocios

    Mosa vuelve a la carga: lanza segunda OPA por casi US$10 millones para hacerse con el control de Blanco y Negro

    Impuesto a ganancias de capital con acciones en 2025 recaudó un sexto de lo presupuestado

    “¿La administración no se hace ninguna crítica de nada?”: El cara a cara entre el gobierno y el presidente de Codelco

    Cómo los animales salvajes se están adaptando a la vida urbana, según la ciencia
    Tendencias

    Cómo los animales salvajes se están adaptando a la vida urbana, según la ciencia

    Qué se sabe sobre las drogas psicodélicas y sus efectos, tras la orden de Trump de “flexibilizar” su investigación

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro

    Gustavo Huerta arremete contra el VAR remoto: “Probaron el sistema con nosotros; nos sentimos perjudicados”

    El crudo diagnóstico de Jorge Sampaoli sobre el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware
    Tecnología

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones
    Cultura y entretención

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”

    La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”

    China reitera a Pakistán su “apoyo total” a la mediación entre Estados Unidos e Irán
    Mundo

    China reitera a Pakistán su “apoyo total” a la mediación entre Estados Unidos e Irán

    Trump asegura que desenterrar los restos nucleares que quedan en Irán será un proceso “largo y arduo”

    Netanyahu reitera que “la campaña no ha terminado” y asegura que Israel “alejó una amenaza existencial”

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito