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    El más bajo juega en Chile y Cristiano es uno de los más veteranos: zoom a los 1.248 jugadores del Mundial

    La Tercera analizó en detalle las nóminas de las 48 selecciones que irán por el título en Canadá, México y Estados Unidos 2026. Hay siete parejas de hermanos en el certamen, pero solo tres vestirán la misma camiseta. Un hecho es claro: los equipos europeos aventajan con claridad a los sudamericanos en promedio de estatura.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba

    La vigesimotercera Copa del Mundo de la FIFA, que comenzó el jueves, acapara la atención del planeta. Una versión diferente, coorganizada por primera vez por tres naciones: México, Canadá y Estados Unidos, con una asistencia récord de 48 países y una marca de 104 partidos en 38 días de competición. Un universo de 1.248 futbolistas de edades, estaturas y filiaciones diferentes. Todos van por el mismo objetivo: coronarse campeones en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. La Tercera analizó los perfiles de cada uno de los protagonistas para categorizar las características más destacadas de cara al Mundial más singular de la historia.

    Desde el más joven al más experimentado, en ambos extremos de los grupos etarios que componen las distintas convocatorias, en las que se advierten profundas diferencias en la composición de cada uno de los equipos. Solo en este punto, la nómina de Costa de Marfil aparece como la de menor edad, con un promedio de poco menos de 26 años. Le sigue Ecuador, con 26,1 años. Un dato que grafica la evolución del fútbol en la mitad del mundo, tras asegurar su quinta presencia en las última siete versiones de la cita, luego de su debut en 2002.

    Al otro lado de este desglose asoman las selecciones con equipos con mayor cantidad de veteranos. En este ítem, Panamá es la que luce más años entre sus 26 elementos con una media de 30,4, superando por solo algunos días a Irán, que verá su sexta participación en los últimos ocho certámenes.

    El más joven y el más veterano

    Respecto de las edades de los jugadores, las diferencias todavía son mucho más grandes. En este aspecto resalta la presencia del mexicano Gilberto Mora, mediocampista del Tijuana, quien recién cumplirá 18 años el 14 de octubre. Tras el volante azteca asoma el volante checo Hugo Sochurek, del Sparta Praga, que cumplió la mayoría de edad el 7 de junio. Ellos son parte de la muestra de noveles talentos que se verán en Norteamérica, una decena de deportistas que no pasan de ese límite, entre los que destaca Lamine Yamal, el español que se proyecta como una de las máximas figuras del torneo. De hecho, es el décimo futbolista más joven del torneo y recién cumplirá los 19 años el 13 de julio.

    Cristiano Ronaldo es el segundo jugador más viejo de la Copa del Mundo.

    Entre los más experimentados está el escocés Craig Gordon, portero del Hearts de su país, quien rompe todos los moldes con 43 años cumplidos el 31 de diciembre pasado. Un pequeño escalón más abajo está Cristiano Ronaldo, el único jugador que ha marcado goles en cinco mundiales y que ya cumplió los 41. Ellos son parte de la muestra de siete protagonistas con 40 años o más, toda una marca para un evento que demuestra la prolongación de la vida deportiva en la alta competencia, fenómeno que se ha extendido en esta época.

    Cuestión de altura

    En un fútbol en constante cambio, contexto en el que la pelota detenida adquiere cada vez mayor relevancia, la estatura de los protagonistas tiene mayor importancia al momento de la conformación de los equipos. Variable que depende mucho de la ascendencia genética de sus países de origen. Un ítem en el que los equipos europeos sacan una clara diferencia sobre el resto. Tanto así que los 11 planteles de mayor altura pertenecen al Viejo Continente. Por ejemplo, las selecciones europeas que participarán en el Mundial promedian 1,8486 m, superando por 3,96 centímetros a las sudamericanas (1,8090 m).

    En el primer puesto del listado está Bosnia y Herzegovina, cuyos 26 jugadores tienen una talla promedio de 1,872 metros. Muy de cerca aparece la selección de Noruega, con 1,871 m, seguida de los alemanes (1,8619 m) y los suecos (1,8615 m). Bélgica es quinta con una envergadura promedio de 1,858 m.

    La selección de Bosnia y Herzegovina tiene el promedio más alto de estatura entre los 48 equipos de la Copa del Mundo. FOTO: X @BosniaNTBall.

    Entre los elencos más bajos, Medio Oriente y Sudamérica se toman en los primeros 10 puestos de la muestra. Es más, Brasil y Paraguay son las únicas dos selecciones de la región que no están en el top ten de los más chicos. En ese plano, la escuadra de Arabia Saudita es la que ostenta ese primer puesto con una alzada media de 1,7842 m, seguida muy de cerca por Sudáfrica (1,7884 m). Mientras que Qatar y México, con un pequeño margen sobre los 179 cm, continúan en el ranking.

    Sin embargo, para aquellos que minimizan la trascendencia de esta variable, está el caso de Argentina. El actual campeón del mundo es la quinta selección más pequeña, con un promedio de 1,797 m, similar a la composición de la plantilla que conquistó Qatar 2022.

    En cuanto a los jugadores más altos del Mundial, Norteamérica 2026 rompe otra marca, ya que registra seis futbolistas con dos metros de altura o más. Despegado del resto de los competidores está el gigante austriaco Florian Wiegele, arquero de 25 años del Viktoria Plzen, con una talla de 2,05 m. Tras el germánico hay tres jugadores de 2,01 m: el zaguero inglés Dan Burn, el portero colombiano Álvaro Montero y el central bosnio Stjepan Radeljic.

    El más bajo del Mundial juega en Chile

    Siempre en el rango de las estaturas, el jugador más pequeño entre los 1.248 que componen la justa deportiva tiene un especial vínculo con Chile. Se trata del panameño César Yanis. El volante de Cobresal tiene una estatura de 1,6 m y es el futbolista más bajo de la Copa del Mundo.

    El mediocampista de los Canaleros mide cuatro centímetros menos que los dos que lo siguen: el extremo izquierdo de Curazao, Jeremy Antonisse, y el volante de Canadá de origen mexicano Marcelo Flores, de acuerdo con los datos oficiales provistos por la FIFA y analizados por este medio.

    César Yanis, volante de Panamá y Cobresal de Chile, es el jugador más bajo del Mundial 2026.

    Un Mundial de extremos estadísticos, que registra una docena de jugadores con 1,66 metro de estatura o menos. Incluso, Paraguay tiene dos elementos en esa condición, como el centrocampista Andrés Cubas, del Vancouver Whitecaps de la MLS, y el volante Alejandro “Kaku” Romero, de Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

    El poderío de la Premier League

    La Premier League es la competición local que más futbolistas aporta al Mundial. Son 162 jugadores que representan casi el 13% del universo de la Copa del Mundo. El torneo inglés le lleva una larga ventaja a la Bundesliga, que suma 100 deportistas, mientras que LaLiga de España registra 80 jugadores. Además, la Championship -segunda categoría de Inglaterra- agrega otros 36 deportistas a la Copa.

    Por segundo torneo consecutivo, el Manchester City es el club que más elementos coloca en el grupo de estrellas. En ese apartado, los Ciudadanos tienen 19 futbolistas en sus filas de 12 países diferentes y, en total, tienen dos más que su más cercano perseguidor en esa línea, el Bayern Múnich. La única liga no europea que aparece entre las primeras 10 es la de Arabia Saudita, sexta con 47 nombres.

    Influencia argentina

    Como es tradición en este siglo, la mayoría de los 48 entrenadores que verán acción en el norte del planeta son de Argentina, con seis representantes. Al margen de Lionel Scaloni en la Albiceleste, cuatro selecciones sudamericanas cuentan con entrenadores transandinos: Marcelo Bielsa, en Uruguay; Gustavo Alfaro, en Paraguay; Néstor Lorenzo, en Colombia; y Sebastián Beccacece, en Ecuador. Asimismo, Mauricio Pochettino estará cargo de Estados Unidos, uno de los anfitriones. Francia pone cinco profesionales, España a cuatro e Italia, tres.

    Lionel Scaloni es uno de los seis entrenadores argentinos en la Copa del Mundo, la nación que más aporta. FOTO: REUTERS. Agustin Marcarian

    Técnicos de diverso rango etario, con la inclusión de última hora del neerlandés Dick Advocaat en Curazao, el más longevo, con 78 años. En el otro extremo está Julian Nagelsmann, DT de Alemania: es el más joven, con solo 38 años.

    Los hermanos mundialistas

    La Copa del Mundo contará con siete parejas de futbolistas hermanos. Es más, cuatro de ellas en naciones enfrentadas: Desire Doué (Francia) y Guéla (Costa de Marfil); Iñaki Williams (Ghana) y Nico (España); Kevin Brobbey (Ghana) y Brian (Países Bajos); además de John Souttar (Escocia) y Harry (Australia).

    Por otro lado, compartirán camiseta otras tres duplas fraternas: Lucas Hernández y Théo (Francia); Leandro Bacuna y Juninho (Curazao); y Laros Duarte junto con Deroy (Cabo Verde).

    Pudo haber una cuarta pareja de hermanos en el mismo equipo, pero una lesión en la ingle obligó a Países Bajos a bajar de la nómina a Jurrien Timber. Al menos, su hermano Quinten sí estará en la competencia.

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