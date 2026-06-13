La postura de la FIFA sobre el veto a jugador de Ghana por parte de Canadá

La selección de Ghana pierde a una de sus grandes figuras para el debut mundialista. Thomas Partey no podrá estar en el estreno de la escuadra africana después de que el gobierno de Canadá le negara el ingreso al país.

Ante esto, la FIFA mostró su postura sobre el caso a través de un comunicado. “La FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para el primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, debido a que el gobierno canadiense le ha denegado la visa”, indicaron de entrada.

La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluyendo la concesión de visas. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien finalmente decide quién recibe una visa y es admitido en el país“, agregaron.

Cabe señalar que el actual jugador del Villarreal, con pasado en el Arsenal, enfrenta acusaciones en Inglaterra por delitos sexuales. En julio de 2025 fue acusado por la Policía de Londres de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual.

Posteriormente, en febrero de 2026, se sumaron otros dos cargos de violación. Las autoridades migratorias canadienses establecen que una persona puede ser considerada inadmisible para ingresar al país si ha cometido o ha sido condenada por determinados delitos.

En abril de 2026, Partey compareció ante la justicia británica y negó haber violado en dos ocasiones a una misma mujer en Londres durante 2020. El juez Tony Baumgartner resolvió que todas las causas fueran analizadas en un único proceso judicial en el Tribunal Penal de Londres. Además, advirtió que el juicio podría extenderse hasta el próximo año.

Por cierto, el calendario de Ghana en el Mundial 2026 contempla su estreno contra Panamá en Toronto el 17 de junio. Luego, la delegación debe volver a Estados Unidos para enfrentar a Inglaterra en Boston el 23 de junio. Por último, se enfrentarán a Croacia cuatro días después en Filadelfia.