Con ocho sobrevivientes de 2022: la estelar formación que prepara Carlo Ancelotti en Brasil para el debut ante Marruecos

Carlo Ancelotti y la selección de Brasil trabajan arduamente para el estreno del Scratch en la Copa del Mundo 2026. Prácticas intensas, con repetición de ejercicios y revolucionarios métodos de entrenamiento han caracterizado el campamento verdeamarillo antes del estreno de este sábado frente a Marruecos.

Una organización exhaustiva, llena de detalles, con mucho énfasis en el trabajo táctico. El adiestrador europeo se ha dedicado a perfeccionar las jugadas de pelota detenida, observar las variaciones tanto en la fase ofensiva y defensiva, como en las transiciones.

Sin embargo, uno de los principales énfasis del italiano ha estado en la conformación del grupo. Una variable en la que ha sido clave mantener la estructura con los jugadores más experimentados, quienes serán claves en el debut ante el poderoso cuadro africano.

El jueves, el estratega repitió la alineación titular con Danilo en la derecha y Alex Sandro en la izquierda como laterales titulares, ambos jugadores de Flamengo, campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores. Asimismo, Matheus Cunha y Lucas Paquetá alternaron posiciones en la línea de volantes.

Últimos movimientos

En la penúltima práctica, Brasil realizó ejercicios específicos con balón tanto en ataque como en defensa. En ese sentido, como la plantilla cuenta con más jugadores de los necesarios para un partido de once contra once, Carleto aprovechó la oportunidad para hacer algunas rotaciones: Douglas Santos con Alex Sandro en la izquierda y a Igor Thiago con Cunha en el ataque.

Al momento de las evaluaciones, de acuerdo con la información publicada por Globo Esporte, el cuerpo técnico se mostró satisfecho con la cobertura del mediocampo, además de la sincronización entre Paquetá y Bruno. Ante la ausencia del lateral derecho Wesley, Raphinha pudo conservar su movilidad, pero con mayor presencia en la banda derecha durante las jugadas de ataque.

Sobre el mismo aspecto, Brasil mantiene la formación 4-4-2 indicada por el propio Ancelotti. En este caso, sin embargo, es Matheus Cunha quien retrocede por la izquierda, mientras que Lucas Paquetá lo hacen en la derecha, situación que entrega mayor libertad a Vinícius Júnior y Raphinha.

Tras los últimos entrenamientos, se advierte que Brasil comenzará el Mundial con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Alex Sandro; Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães y Matheus Cunha; Vinícius Júnior y Raphinha.

Innovadores

Al margen de las estructuras tácticas, el cuerpo técnico ha puesto especial atención en las jugadas preparadas. Así se ha demostrado en las innovadoras herramientas usadas por el técnico italiano y sus ayudantes.

En la tierra del fútbol americano, la selección brasileña comenzó a utilizar durante los entrenamientos un equipamiento que se ve habitualmente en la NFL. Se trata de una pulsera con visera, diseñada para facilitar la práctica de jugadas preparadas. Las estrategias están escritas en un papel que se adjunta a la pulsera y que se puede consultar durante el entrenamiento, tal como lo hace el mariscal de campo en el deporte más importante de Estados Unidos.