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    El cerebro tras el origen de Cruzados: quién es Jorge O’Ryan, el histórico expresidente de la UC que vuelve al directorio

    El abogado y exitoso exbasquetbolista vuelve a tener un cargo relevante en Universidad Católica. Como jugador de baloncesto fue tetracampeón de la Dimayor. Luego, como presidente del CDUC consiguió dos títulos de Primera División (2002 y 2005). Fue quien lideró el paso a la concesionaria.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El cerebro detrás de Cruzados: quién es Jorge O’Ryan, el expresidente de la UC que retorna a San Carlos de Apoquindo. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hay movimientos en la UC. Este lunes se llevó a cabo la junta de accionistas de Cruzados. Es el día del término del ciclo de Juan Tagle, quien fue presidente desde 2016. En su lugar asumirá Matías Claro, hijo del empresario y extimonel del club Jorge Claro. Hubo más cambios en la mesa directiva. Una de las situaciones más relevantes de la jornada es el regreso de Jorge O’Ryan a Universidad Católica, quien ocupará la silla que pertenecía a Jaime Estévez. Se trata de uno de los dos cupos reservados para las acciones serie B, que representan al CDUC y a la Pontificia.

    Estévez, exministro de Obras Públicas y Transportes (2004-2006), era otro nombre emblemático en San Carlos de Apoquindo, ya que se mantuvo en el directorio desde la creación de la sociedad anónima, la que incluso presidió entre 2010 y 2014. Ahora, O’Ryan vuelve a la sociedad anónima que él mismo gestó en 2009, cuando la rama de fútbol estudiantil era administrada por el Club Deportivo, del que fue presidente desde 1999 hasta su salida a la bolsa.

    Del básquetbol a la directiva

    Jorge O’Ryan Schütz, de 68 años, es abogado de la Pontificia Universidad Católica. Complementó su formación en la Academia Diplomática de Chile “Andrés Bello” y posee un Máster en Derecho Europeo en la Universidad del Sarre, en Alemania.

    En el ámbito público desempeñó funciones durante las dos administraciones del expresidente Sebastián Piñera. Fue Embajador de Chile en Alemania entre 2010 y 2014. En 2018 fue nombrado director general de Promoción de Exportaciones. Desde 2022 se desempeña como director de desarrollo internacional del Centro de Innovación de la PUC.

    La vinculación de O’Ryan con la UC en el deporte se divide en dos etapas. Primero como basquetbolista y luego como dirigente.

    Originario de Puerto Montt, debutó a los 15 años en el equipo de dicha ciudad. Posteriormente, integró los planteles de la Universidad de Concepción y Petrox, antes de consolidarse en la rama de baloncesto de la Universidad Católica. Fue parte del histórico tetracampeonato de la UC en la Dimayor, con los títulos de 1983, 1984, 1985 y 1986. También representó a Chile en competencias internacionales, obteniendo un tercer lugar en un Campeonato Sudamericano.

    O'Ryan (el primero de derecha a izquierda) en su etapa como basquetbolista de la UC.

    Tras su retiro, ejerció en la presidencia del CDUC entre los años 1999 y 2009. Bajo su mandato de casi una década, la institución obtuvo los títulos del Torneo de Apertura 2002 y el Torneo de Clausura 2005. A nivel internacional, el club alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana en 2005.

    En su administración también sumaron cinco títulos en rugby, cinco en vóleibol (masculino y femenino) y el título de baloncesto en 2005, que cortó una sequía de campeonatos que se extendía desde su etapa como jugador.

    Además, tuvo que enfrentar la venta del complejo deportivo Santa Rosa de Las Condes. Luego, el 29 de septiembre de 2009 anunció la transición del fútbol profesional del club hacia el modelo de concesión con la creación de Cruzados, siendo su primer presidente. Un período que duró solo meses, hasta que asumió Jaime Estévez, en 2010.

    En 2002, O’Ryan fue candidato a presidente de la ANFP. Perdió en una reñida elección ante Reinaldo Sánchez. El empresario porteño se impuso por 26 contra 22 votos.

    El escenario actual en Cruzados con la salida de Juan Tagle

    El ingreso de O’Ryan al directorio de Cruzados se produce de forma simultánea a la salida de Juan Tagle y la eventual llegada de Matías Claro a la presidencia. En la serie B del directorio, O’Ryan compartirá representación con Hernán de Solminihac. El exministro de Minería fue ratificado en su cargo, donde permanece desde 2014. Con esta designación, O’Ryan retoma funciones directivas en Universidad Católica.

    El exbasquetbolista llega en un escenario de cambios en la UC. Hoy el 21,3% de las acciones de la concesionaria pertenecen a la familia Claro. El grupo tiene a Matías Claro y Juan Ignacio Claro como representantes en a mesa. También se mantiene Felipe Tisné y suma a su hermano Juan Pablo Tisné, representantes del accionista Fernando Tisné en la mesa. Otra novedad es el ingreso de Luis Felipe del Río.

    La mesa directiva estará compuesta por Matías Claro, Juan Ignacio Claro, Luis Felipe del Río, Francisco Lavín, Matías Pavez, Aníbal Silva, Juan Pablo Tisné, Pablo Turner, Jorge O’Ryan y Hernán de Solminihac.

    La diferencia en la asunción de Matías Claro a la presidencia radica en que el abogado no se trataba de un nombre con peso a través de sus acciones. El ahora expresidente concentraba apoyo entre los accionistas minoritarios y el directorio no consideró siempre un hombre de consensos, junto con ser la cara visible de un período exitoso en Universidad Católica, que incluyó nueve títulos (cinco de Primera División y cuatro Supercopas).

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